Che bella l’idea del bagno neutro. Trovo che sia un segno di uguaglianza e rispetto per le persone, che non dovranno darsi una definizione, ma sono semplicemente delle persone, che non dovranno affrontare tematiche di genere e portare un’etichetta, che orami è un marchio dato alle persone trans, gay e lesbo.

Un passo avanti per far cadere tutti questi pregiudizi su un genere di persona; non è il marchio che trovi fuori dalla porta che definisce e ti fa rispettare una persona. Sicuramente si alzerà del polverone per chi non è mai stato a favore della libertà di genere, ma non possono comandare la vita di chi si sente e di chi vuole vivere senza tabù. Siamo una realtà sempre esistita, ma ci hanno sempre nascosti.

Regaliamo amore e gioia in un discorso; aiutiamo la gente con una chiacchierata, amiamo con il cuore e non con la mente, cosa che poche persone riescono a fare. Restiamo tutti uniti; pensiamo al nostro paese, ai giovani. Insegniamo ai giovani che siamo una realtà; basta giudicarci perché ormai la nuova generazione è uscita allo scoperto.

Non vedeteci come dei nemici, perché con rispetto ci sono tantissimi vostri pensieri ai quali siamo a favore. Speriamo anche noi povertà, per dare un lavoro alla gente e un futuro ai figli. Nemmeno Dio giudica i propri figli e neanche voi avete il diritto di farlo. Stefania Zambrano.