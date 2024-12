Dal 22 al 24 novembre, Firenze ha ospitato la VII edizione del festival “L’eredità delle donne”, dedicato all’empowerment femminile. Tra i protagonisti dell’evento, l’Amministratore Delegato di TIM Pietro Labriola ha ribadito l’impegno del Gruppo nel combattere il gender gap attraverso lo slogan “La parità non può aspettare”.

Pietro Labriola: le tre azioni di TIM per superare il gender gap

L’AD Pietro Labriola ha delineato tre elementi chiave su cui TIM sta lavorando. Dare voce al problema: “Parlarne è il primo passo – ha confermato il manager – Abbiamo lanciato uno spot diretto da Giuseppe Tornatore che affronta il tema in modo provocatorio, portando il pubblico a riflettere sull’importanza della parità di genere. Quando un problema è riconosciuto, può essere affrontato”. A questo si aggiungono gli interventi strutturali: per colmare il divario salariale, è necessario stabilire obiettivi misurabili. Ridurre annualmente le differenze di retribuzione tra uomini e donne deve diventare un elemento centrale delle politiche aziendali. Il terzo elemento riguarda il cambio generazionale: l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è fondamentale. Secondo Pietro Labriola, le nuove generazioni hanno una maggiore sensibilità verso questi temi e possono contribuire a trovare nuove soluzioni.

Pietro Labriola: l’impegno di TIM per affrontare il gender gap tutto l’anno

L’incontro, moderato dalla Direttrice del magazine “Elle” Manuela Ravasio, ha evidenziato quanto sia cruciale affrontare il gender gap ogni giorno, e non solo in occasione di ricorrenze come il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Intervenire subito sugli stipendi, promuovere la formazione e rilanciare programmi di mentorship aziendale sono azioni imprescindibili – ha ribadito – E, soprattutto, dobbiamo continuare a parlarne tutto l’anno”. I dati condivisi durante il dibattito hanno messo in luce come l’Italia sia ancora lontana dal raggiungimento di una reale parità di genere. TIM però, sotto la guida di Pietro Labriola, punta a fare la differenza attraverso iniziative capaci di favorire esempi positivi, politiche del lavoro più eque e un maggiore ricambio generazionale.