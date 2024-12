La mia pagina ufficiale è stata di grande aiuto per pubblicizzarmi e dare valore a Personality – Il Reality, che ha avuto degli incassi davvero eccezionali. Ha avuto un grosso successo di ascolti con uno share altissimo. Cosa che non era mai capitata né a me, Stefania Zambrano, e né alla televisione che ci ha ospitato. Pensa che, ad un certo punto, il regista ha fermato la diretta per ringraziare il pubblico. Erano tantissimi. Io e Paola, la conduttrice, ci siamo abbracciate; abbiamo pianto lacrime di gioia.

A vincere è stato Arnaldo Pastote, influencer di 45 anni. Lavora come cassiere in un bar che è sito nella Cumana. Per lui è stata un’emozione enorme vincere, come ha dichiarato:

“Mi sono divertito tantissimo a giocare dal primo giorno, ho imparato tante cose grazie alla signora Zambrano. Mi parlava e spiegava delle cose del reality. Devo dire grazie anche a Paola, che è stata un po’ dura nei miei confronti, ma capisco ora perché. Parlavo sempre e ascoltavo poco; era per me una strategia al fine di far uscire i caratteri degli altri personaggi. Mi sono divertito e se sono arrivato al podio dico grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno voluto”.

Il secondo classificato è stato Andrea e la terza Lola. Quarta classificata Sofia. Sono stati 90 giorni di emozioni, incomprensioni, liti e altro. Un misto di emozioni che hanno vissuto i concorrenti. Tuttavia, quella della finale è stata un’emozione di gioia e ansia per loro. La cosa che mi ha colpito più di tutte è che i ragazzi fossero una sola famiglia; hanno giocato e si sono sostenuti l’un l’altro. L’emozione della vittoria è stata vissuta da tutti e quattro insieme. In una diretta, mi era stato proposto di fare il reality per un altro anno. A causa degli impegni di lavoro ho risposto che non potevo, “ma se facciamo almeno 25mila spettatori ci sarò anche per il 2025”.

Non avrei mai immaginato che ci potessimo arrivare. Grazie anche alla pubblicità che è stata fatta, abbiamo incassato 192mila spettatori. E’ stata una gioia immensa per me come autrice.

Personality – Il Reality ha registrato, infatti, 250mila telespettatori totali, dei quali 175mila collegamenti in streaming sul target del pubblico 18-34 anni. Un grazie va quindi a tutti i giocatori; dal primo all’ultimo. Tutti hanno fatto parte della famiglia di Personality – Il reality. Grazie anche alla mia piccola, ma grande donna, e presentatrice Paola Puglia; è stata impeccabile sul ruolo che gli ho confermato. La sua voce tremante ha emozionato il pubblico, i ragazzi e me.