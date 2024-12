Un’altra bellissima avventura di Personality - Il Reality sta per arrivare al termine. Ideato da Paola Puglia e scritto, quest’anno, da me, Stefania Zambrano, il programma ha avuto inizio il 20 settembre e la finale è in programma per martedì 17 dicembre 2024. I finalisti di questa edizione sono Lola, Andrea, Arno, e Sofia.

“Si è trattato di un’avventura del tutto nuova per me; mi sono confrontata con tutto lo staff e con i concorrenti. Ogni singola persona mi ha regalato un’emozione diversa. Motivo di orgoglio sono stati il successo, le dinamiche e il gioco per come l’ho impostato.Da ideatrice, Paola mi ha chiesto il supporto come autrice. Con la sua umiltà, nella diretta televisiva dello scorso 11 dicembre, mi ha ringraziato con delle bellissime parole.Quest' anno un viaggio incredibile. Si tratta della settima edizione di Personality – Il Reality, un programma che ho ideato sette anni fa e che ormai è nel mio cuore. Quest'anno ho deciso di alzare l’asticella. Ho chiesto alla signora Stefania Zambrano di affiancarmi come autrice di questa edizione. Non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato un grande successo, e così è stato. Una donna carismatica, intelligente e sempre pronta a creare suspense, Stefania ha saputo catturare l'attenzione del pubblico fin dall'inizio. È stato un grande orgoglio averla con noi in questa avventura e spero che continuerà a far parte di questa famiglia per sempre, finché il programma avrà vita”, sono state le parole che mi ha dedicato Paola Puglia. “L’ho guardata con le lacrime agli occhi. Volevo nasconderle, ma qualcuna è scesa e mi sono complimentata per il suo operato da presentatrice perché l’ho vista nel suo lavoro anno per anno. Oggi posso dire che è bravissima. Anche se non sa gestire ancora l’emozione. E questo vuol dire che è vera, che è se stessa. Dico, inoltre, grazie al pubblico che mi ha affiancata e a tutto lo staff. Senza di loro non si potevano vivere tante emozioni. Un grazie va poi ad Antonio, a Mirko, al regista Nicola e all’opinionista.A gennaio partirò con il mio programma televisivo scritto e presentato da me con un nuovo compagno di viaggio. Si intitola Mettetevi Comodi Che Noi Saremo Scomodi. Ci saranno come ospiti personalità del mondo dello spettacolo e social. Che dire? Vi aspetto il 17 dicembre sul canale YouTube di Amica tv per conoscere il Vincitore della settima edizione di Personality – Il Reality firmata Stefania Zambrano” .