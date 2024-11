Video: https://www.youtube.com/watch?v=9T637FmsnXQ

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Canzone di Laura”, il nuovo singolo di Roberta Tondelli, canzone del 1992, contenuta nell’album “In viaggio” di Fabio Concato, con il testo di Pino Daniele.

Ho voluto reinterpretare questo brano e inserirlo nel mio album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore” -spiega l’artista- per omaggiare i due autori, ai quali sono molto legata artisticamente da sempre e, contemporaneamente, portare avanti il mio progetto di valorizzazione della musica napoletana.

Anche per questa canzone la cantante si è affidata al suo collaudatissimo team di musicisti, con a capo Mauro Spenillo, che, oltre a suonare pianoforte e tastiere, ne ha curato l’arrangiamento per l’etichetta SM Project. Il videoclip è stato girato a Napoli per la regia di Alessandro Freschi.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/21Jr1aKnQveeCwgCdjPnZn

Hanno suonato: Pianoforte e tastiere: Mauro Spenillo; Chitarre: Vincenzo Battaglia; Basso: Corrado Calignano; Batteria: Mario Romeo; Flicorno: Gianfranco Campagnoli

Roberta Tondelli, cantante di Torre del Greco (Na). Fin da bambina scopre un amore profondo per la musica e per il canto. A 16 anni inizia a studiare e a fare le sue prime esibizioni in pubblico. Nel 2013 partecipa al "Festival di Castrocaro" e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico "CANTERO'... PER CHI MI VUOLE ASCOLTARE". 2018 Festival di Napoli, con il suo inedito Femmena. Nello stesso anno inizia la collaborazione con IRMA Records. Dal 2019 ad oggi tanti sono stati i concerti tenuti nei teatri e nelle piazze di tutta la Campania e tante le collaborazioni artistiche. A Gennaio 2024, produce e pubblica un nuovo lavoro discografico, in vinile e CD; "Tutta 'a vita affacciata all’ammore" contenente 11 tracce tra inediti e cover.