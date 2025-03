L’inverno sta lasciando pian piano il testimone alla primavera che successivamente sfocerà inesorabilmente nella tanto attesa estate; ma nel frattempo possiamo già prepararci muovendo i primi passi al ritmo di calienti melodie…

Il cantautore italiano Roberto Timpa torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo intitolato

"Sagittabondo", disponibile da venerdì 21 marzo.

Con questo brano Timpa esplora per la prima volta nel suo repertorio una coinvolgente bachata moderna, vicina allo stile caldo e sensuale di artisti internazionali come Luis Fonsi e Fred De Palma.

Il titolo, ricercato e originale, deriva da "sagitta" (freccia) e "vagabondo", evocando l'immagine poetica e affascinante di chi scaglia sguardi irresistibili, vere e proprie frecce che accendono l'amore. Una figura simile a Cupido, ma più intensa e personale, che lo stesso artista descrive come ispirata da situazioni reali, catturate con la sensibilità e il romanticismo che lo contraddistinguono.

Roberto Timpa, negli ultimi anni, si è avvicinato ai ritmi latini guidato anche dalla sua passione per il ballo. Tuttavia, la sua versatilità musicale gli permette di spaziare liberamente tra pop, rap e rock.

"Sagittabondo" si inserisce quindi perfettamente in questo percorso artistico variegato, confermando la sua capacità di sperimentare e conquistare il pubblico con melodie immediate e testi sinceri, ispirati direttamente dal vissuto personale.

Grazie alla collaborazione con Marco Gatti di Artisti Online, Timpa ha pubblicato diversi singoli, tra cui "Mi avvicino da te" (2024), "Aspettavo Soltanto Te" (2022) e "Fammi ballare" (2021), ottenendo un crescente apprezzamento dal pubblico di Spotify ed Apple Music.

Con "Sagittabondo", Roberto Timpa offre un brano intenso e passionale, destinato a coinvolgere non solo gli amanti del ritmo latino ma anche un pubblico più vasto, pronto a lasciarsi conquistare dalle storie sincere raccontate in musica.

BIOGRAFIA

Roberto Timpa è un cantautore italiano originario di Alcamo, attualmente residente a Reggio nell'Emilia. La sua passione per la musica è iniziata da bambino quando si divertiva a modificare i testi di canzoni esistenti, poi a 16 anni ha iniziato a scrivere le proprie canzoni, complete di melodia, e da allora non ha mai smesso.

Pur avendo partecipato e vinto diverse competizioni amatoriali, Roberto si considera più abile nella scrittura e nella composizione melodica che nel canto. Recentemente, si è avvicinato a generi latini come il reggaeton e la bachata, influenzato anche dalla sua passione per questi balli. Tuttavia, la sua versatilità lo porta a spaziare in diversi generi, tra cui pop, rap e rock, componendo in base all'ispirazione del momento. La svolta nella sua carriera musicale è avvenuta grazie all'incontro con Marco Gatti di Artisti Online, che gli ha permesso di incidere i suoi primi brani.

La sua discografia include diversi singoli, tra cui "Mi avvicino da te" (2024), "Aspettavo Soltanto Te" (2022), "Il Numero 1" (2021), "Fammi ballare" (2021), "Il tuo nome porterà" (2021), "Senza meta" (2020), "Dimmi perché" (2020) e "L'estate che arriva" (2019). Le sue canzoni sono disponibili su piattaforme come Spotify e Apple Music.

Segui Roberto Timpa su:

Instagram: https://www.instagram.com/roberto_timpa_x_official/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0aWcshTd7YEBUlmHw1N53G? si=z9UVYmcZRAmjCOwKjEkIWA

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-FOzcw_S85b_8ShqiBjbJw

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555359496494