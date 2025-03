"Martedì festeggeremo i 100 giorni dall'insediamento del Collegio dei Commissari. 100 giorni dal 1 dicembre che sembrano una vita fa. Il mondo intorno a noi sta cambiando alla velocità della luce. I cambiamenti geopolitici stanno scuotendo le alleanze. Certezze vecchie di decenni stanno crollando. E abbiamo ancora una guerra brutale che infuria ai nostri confini. Nonostante questi tempi turbolenti, questa Commissione è partita subito. Dal primo giorno, abbiamo mantenuto la rotta che avevamo stabilito nelle Linee guida politiche, basandoci sui tre pilastri: prosperità, sicurezza e democrazia. Dopo 100 giorni dal nostro mandato, sosteniamo le scelte europee nelle Linee guida politiche. E ci impegniamo a duplicarle. Abbiamo nominato il primo Commissario per la Difesa in assoluto, una mossa che ora, dopo tre mesi, sembra non solo necessaria, ma anche la cosa giusta al momento giusto. Perché siamo chiaramente entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica. Vediamo che alcuni si chiudono, seminano incertezze e si sforzano di ottenere guadagni a breve termine. Voglio essere molto chiaro sul fatto che l'Europa resterà aperta, rappresenterà partnership e sensibilizzazione. E offriamo stabilità e prevedibilità, caratteristiche preziose in questi tempi.Fin dal primo giorno, ci siamo impegnati a costruire nuove partnership e a rafforzare quelle vecchie. Con paesi e regioni, grandi e piccole. Abbiamo forgiato accordi storici, con Svizzera, Messico e Mercosur. Con Mercosur abbiamo raggiunto un'importante svolta dopo due decenni di negoziati e creato un mercato di 700 milioni di consumatori, proteggendo al contempo i settori vulnerabili. Abbiamo riacceso i colloqui commerciali con la Malesia e ripreso i contatti con i paesi Caricom. E in India, la più grande democrazia del mondo, che ho visitato con il College of Commissioners la scorsa settimana, abbiamo approfondito la cooperazione su commercio, tecnologia e innovazione. Ho concordato con il Primo Ministro Modi di puntare a una conclusione dell'Accordo di libero scambio ancora quest'anno. Quindi, per me, forgiare queste partnership è essenziale. Perché abbiamo imparato a nostre spese che procurarci i prodotti di cui abbiamo bisogno da partner di cui ci fidiamo è il modo migliore per evitare dipendenze eccessive, vulnerabilità e ricatti. E questo è poi ovviamente il modo migliore per costruire economie forti.Tutto questo lavoro, prosperità, sicurezza e democrazia, inizia a casa. Quindi, facciamo luce su ciò che abbiamo fatto a casa nostra. Innanzitutto sulla prosperità. Dall'inizio del mandato, abbiamo realizzato otto iniziative per rendere l'Europa più competitiva. E altre tre sono in preparazione. Abbiamo iniziato con la bussola della competitività. Questa è la traduzione del rapporto Draghi in una comunicazione della Commissione, che sostanzialmente mostra la tabella di marcia che ci attende, la nostra stella polare per un'Europa più forte e più prospera. Funziona di pari passo con il Clean Industrial Deal qui, sostenendo le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite, la tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività. Il giorno in cui abbiamo concordato il Clean Industrial Deal al College, ne ho discusso anche con l'industria europea al vertice di Anversa. Parallelamente, stiamo concentrando l'attenzione su settori che sono fondamentali per la base industriale europea e che stanno attraversando le maggiori transizioni. Questo è il motivo per cui ho iniziato a impegnarmi direttamente con il settore agricolo: ora abbiamo la Vision for Agriculture and Food. Ho interagito direttamente con l'industria automobilistica con il dialogo strategico per l'industria automobilistica, che ha portato al piano d'azione. E abbiamo avviato il dialogo con l'industria siderurgica. Il piano d'azione sull'acciaio arriverà presto. Seguiranno altri dialoghi strategici. Parallelamente, siamo impegnati a tagliare la burocrazia. Siete a conoscenza dei nostri primi due omnibus. E ultimo ma non meno importante, questa settimana ho firmato un nuovo Patto per il dialogo sociale europeo e abbiamo proposto l'Unione delle competenze. Perché l'economia sociale di mercato è al centro della prosperità dell'economia europea.In tutti questi casi, la direzione di marcia è sempre stata chiara. Ciò che è cambiato in questi 100 giorni è il nuovo senso di urgenza. Perché qualcosa di fondamentale è cambiato. I nostri valori europei, democrazia, libertà e stato di diritto, sono minacciati. Vediamo che la sovranità, ma anche gli impegni ferrei, vengono messi in discussione. Tutto è diventato transazionale. Quindi, il ritmo del cambiamento è accelerato e l'azione necessaria deve essere audace e determinata.Di conseguenza, questa settimana ha portato un sostegno unanime a REARM Europe, un pacchetto da 800 miliardi di euro per la difesa. È storico. Può essere la base per un'Unione europea della difesa. Porteremo avanti il ​​piano REARM Europe con tutta la nostra forza. L'idea alla base è: dobbiamo liberare tutto il potenziale di fronte a minacce concrete. E se possiamo fare squadra con altri paesi che la pensano come noi, come il Regno Unito, la Norvegia o il Canada, il potenziale è ancora maggiore.È importante affermare che la forza economica e il piano europeo di REARM sono due facce della stessa medaglia. Il potenziale economico e innovativo dell'Europa è una risorsa per la sua sicurezza. Viceversa, gli sforzi di difesa dell'Europa possono dare una spinta enorme a un mercato unico più competitivo nel medio e lungo termine. I prossimi enormi investimenti nella prossima generazione di equipaggiamenti militari e infrastrutture di sicurezza dell'Europa possono innescare un potente vento a favore per importanti settori industriali. Basta pensare all'accelerazione della digitalizzazione e alla modernizzazione delle nostre reti di trasporto. Pensa alle applicazioni di intelligenza artificiale, al calcolo quantistico, alla comunicazione sicura. Pensa a tecnologie chiave come reti satellitari, veicoli autonomi e robotica. Tutto questo è importante da un lato per la difesa dell'Europa, ma altrettanto importante per la competitività dell'Europa. Le PMI in tutta la nostra Unione (ne abbiamo 2.500 nella filiera della difesa) saranno al centro di questa trasformazione.Per avere successo, dobbiamo anche accelerare e coinvolgere più investitori privati. Lanceremo nuovi pacchetti omnibus per semplificare ulteriormente le regole e ridurre la burocrazia, anche nel settore della difesa. E ancora questo mese, sveleremo l'Unione europea del risparmio e degli investimenti, perché solo un mercato dei capitali efficace, profondo e liquido può trasformare i risparmi in investimenti tanto necessari. Il progresso qui non è più un "optional". È un "must-have". Nel mondo odierno, mantenere l'Europa come potenza economica è anche una questione di sicurezza collettiva.Tempi straordinari richiedono misure straordinarie. Questo vale anche per la mia Commissione. Per affrontare la strada difficile che ci attende, dobbiamo adottare una mentalità di preparazione. Ecco perché, nelle prossime settimane, convocherò il primo Security College in assoluto. Ciò garantirà che i membri del College ricevano aggiornamenti regolari sugli sviluppi della sicurezza. Dalla sicurezza esterna e interna all'energia, alla difesa e alla ricerca. Dal cyber, al commercio, all'interferenza straniera. Solo se abbiamo una comprensione chiara e approfondita delle minacce, comprese le minacce ibride, possiamo contribuire efficacemente alla sicurezza collettiva.Tutto ciò che abbiamo fatto in questi primi 100 giorni è stato incentrato sulle nostre sfide più grandi. E continueremo a lavorare. Martedì, giorno 100 di questo Collegio, adotteremo un'ambiziosa proposta legale sui rimpatri. I rimpatri sono un elemento chiave del Patto sulle migrazioni e l'asilo. Proporremo norme comuni per i rimpatri, con un nuovo ordine di rimpatrio europeo e il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati membri. Vogliamo mettere in atto un sistema veramente europeo per i rimpatri proponendo un regolamento con norme più semplici e chiare, che impedisca la fuga e faciliti i rimpatri di cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno. Coloro che vengono rimpatriati forzatamente riceveranno un divieto di ingresso. E saremo più severi laddove ci siano rischi per la sicurezza. Saremo assertivi, ma ci assicureremo anche di agire nel pieno rispetto dei nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale e dei diritti fondamentali.Per concludere: questa Commissione è pronta ad affrontare le crisi odierne; abbiamo bisogno di velocità, scala e determinazione. Abbiamo un'occasione irripetibile per costruire un'Europa più forte, più sicura e più prospera. Cogliamo questo momento perché è il momento dell'Europa".

In pratica la presidente della Commissione Ue, sostanzialmente, ha detto che ciò che caratterizzerà il suo mandato saranno investimenti in armi e una politica anti-migranti.

Ursula von der Leyen, forse ubriacata dal potere, si è dimenticata che è stata rieletta nel suo incarico anche da gruppi politici che appartengono all'area della sinistra. A un primo esame, una buona parte delle sue dichiarazioni, difficilmente saranno gradite a quell'area politica e difficilmente potrà pretendere o sperare che l'Europa possa progredire come unione se continuerà a strizzare l'occhio a partiti che si adoperano per la sua disgregazione.

La presidente von der Leyen pensa veramente che Socialisti e Verdi possano condividere ciò che ha detto oggi?