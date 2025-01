Escludendo il Bologna oramai eliminato, sono quattro le squadre italiane che possono accedere agli ottavi della Champions League, con l'Inter che è ad un passo dalla matematica certezza della qualificazione diretta, dopo la convincente vittoria di Praga.

Il Milan, attualmente sesto, in Europa si trova in un momento positivo grazie alle ultime cinque vittorie consecutive e la Dinamo di Zagabria, ultimo avversario di questa fase del torneo, non rappresenta sulla carta un ostacolo insormontabile.

Anche l'Atalanta, settima, è attualmente tra le otto squadre che possono passare direttamente agli ottavi, ma nel prossimo turno sarà di fronte al Barcellona... in terra catalana ed un pareggio potrebbe non bastare alla squadra di Gasperini.

La Juventus è sicura di giocarsi gli ottavi negli spareggi a eliminazione diretta, ma superando in casa il Benfica potrebbe anche sperare di poter arrivare subito agli ottavi o, perlomeno, avere la certezza di esser testa di serie negli spareggi. Il Benfica, invece, è quasi obbligato a vincere per poter passare il turno grazie agli spareggi.



Nella settima giornata di Europa League, la Roma ha perso contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar, mentre la Lazio ha vinto in casa con un risultato convicente, battendo 3-1 gli spagnoli della Real Sociedad.

I biancocelesti, primi in classifica, sono matematicamente certi di essersi qualificati agli ottavi, mentre la Roma dovrà battere all'Olimpico i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte, attualmente secondi in classifica, per essere matematicamente certa di poter almeno giocarsi gli spareggi.