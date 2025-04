Bodø Glimt-Lazio 2-0

Il Bodø Glimt supera la Lazio per 2-0 grazie alla doppietta di Saltnes al 47’ e al 69’.

A inizio ripresa Evjen serve Hauge sulla sinistra, suggerimento per Hogh al limite dell’area che di prima regala l’assist a Saltnes, la sua conclusione passa sotto le gambe di Romagnoli ed entra in rete: norvegesi in vantaggio. Dieci minuti dopo colpo di testa di Saltnes all’interno dell’area e palla che va sul fondo.

Al 64’ ancora Saltnes è servito all’altezza del dischetto ma non riesce a coordinarsi e il suo interno destro supera la traversa. Poco dopo la Lazio tenta un’incursione in attacco, Vecino conclude da fuori ma spara in curva.

Al 69’ assist in area di Hauge per Saltnes che con un pallonetto scavalca Mandas, Romagnoli tenta il salvataggio in extremis ma il pallone supera la linea: è il raddoppio dei norvegesi. All’87’ è Tchaouna a concludere dal limite, palla di poco oltre la traversa.

Al 93’ calcio di punizione per il Bodø battuto da Berg, Bjortuft si avventa sul pallone sotto porta e conclude di prima, Mandas salva in due tempi.