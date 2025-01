L’arte incontra l’imprenditoria con il Premio Diana Bracco, un progetto che promuove le galleriste e il loro contributo al mondo dell’arte. Artissima e Fondazione Bracco uniscono le forze per valorizzare il ruolo delle donne nel mercato artistico internazionale.



Premio Diana Bracco: i dettagli

Nato nel 2023 dalla collaborazione tra Artissima, Fondazione Bracco e Fondazione Roberto de Silva, il “Premio Diana Bracco - Imprenditrici ad Arte” rappresenta una celebrazione dell’eccellenza imprenditoriale nel settore artistico. Inserito per la prima volta nella cornice della XXX edizione di Artissima, una delle principali fiere di arte contemporanea del Pase, il riconoscimento ha un obiettivo ben preciso: sostenere le galleriste emergenti in grado di coniugare capacità imprenditoriali e impegno culturale, favorendo così la crescita di giovani artisti e la promozione della qualità artistica. Il Premio include un contributo in denaro di 10.000 euro, destinato a sostenere concretamente il percorso imprenditoriale della gallerista vincitrice. Una somma che rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un incentivo per sviluppare ulteriormente progetti innovativi e ampliare l’impatto culturale della propria attività. Il sostegno economico si pone infatti come un motore per promuovere nuove idee e approcci nel settore, offrendo alle galleriste emergenti gli strumenti necessari per consolidare il loro ruolo e ispirare le future generazioni di professioniste dell’arte.



Le vincitrici delle prime edizioni del Premio Diana Bracco

Il Premio Diana Bracco si inserisce in un progetto più ampio promosso dalla Fondazione Bracco, che da anni si dedica alla valorizzazione del merito femminile e delle competenze nel mondo dell’arte. A rafforzare questa missione, la rubrica editoriale “Imprenditrici ad Arte”, in collaborazione con “Il Giornale dell’Arte”, che raccoglie testimonianze di galleriste che hanno saputo lasciare il segno con la loro visione imprenditoriale e culturale. La prima edizione, tenutasi nel 2023, ha premiato Carla Chiarchiaro della galleria ADA di Roma, riconosciuta per la sua capacità di coniugare ricerca artistica e imprenditorialità. Nel 2024, la seconda edizione ha visto trionfare Agnieska Fąferek della galleria Eastcontemporary di Milano, apprezzata per il suo approccio innovativo e il suo impegno nel promuovere giovani talenti. Dal 1994, Artissima è un punto di riferimento per l’arte contemporanea, con una forte attenzione alla sperimentazione e alla ricerca. Nata nel 2010, la Fondazione oggi presieduta da Diana Bracco, AD e Presidente del Gruppo omonimo leader nella diagnostica per immagini, si dedica alla promozione della cultura, dell’arte e della scienza come strumenti per migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale. Con una particolare attenzione all’universo femminile e alle giovani generazioni, l’ente è impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, nella promozione della cultura scientifica e della salute – con un focus sulla prevenzione femminile – e nel sostegno all’istruzione e alla formazione professionale.