Tra i film più attesi per la prossima Awards Season, Rental Family si distingue come la grande scommessa di Searchlight Pictures. Dopo aver conquistato l'Oscar nel 2023 come Miglior attore protagonista per The Whale, Brendan Fraser torna con un ruolo da protagonista in questa commedia agrodolce diretta da Hikari, conosciuta per aver firmato tre episodi della celebre serie Netflix Beef.

Il film racconta la storia di un attore americano, interpretato da Fraser, che vive a Tokyo, intrappolato in una vita di solitudine e depressione. Accetta un lavoro inaspettato per una compagnia giapponese che offre "famiglie surrogate", interpretando vari ruoli nella vita dei clienti che hanno bisogno di una controfigura. Con il tempo, però, l'attore si ritrova a stringere legami umani profondi e a scoprire una felicità inaspettata nella famiglia che, inizialmente estranea, finisce per diventare parte della sua vita.

Rental Family esplora le tematiche della solitudine e della ricerca di identità, affrontando il bisogno universale di connessione. Il protagonista, attraverso il suo lavoro di "controfigura", è costretto a confrontarsi con il proprio isolamento, innescando una riflessione profonda sul suo senso di esistenza e sul valore delle relazioni umane.