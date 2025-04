Diana Bracco e l’ambasciatore Mario Vattani hanno siglato l’intesa per la presenza del Gruppo Bracco a Expo 2025 Osaka come Official Gold Sponsor del Padiglione Italia. Eventi scientifici, uno spettacolo di balletto dell’Accademia della Scala e il ritratto di Itō Mancho firmato da Tintoretto tra i contributi del Gruppo all’esposizione.



Expo, Diana Bracco porta Gruppo Bracco a Osaka come Gold Sponsor del Padiglione Italia

A inizio marzo, l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, e Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco, hanno siglato un accordo che prevede la presenza del leader mondiale nel settore della diagnostica per immagini all’esposizione universale in qualità di Official Gold Sponsor del Padiglione Italia. Il Gruppo, che è presente nel Paese con la divisione Bracco Japan, porterà a Osaka arte, tecnologia e medicina del futuro con una serie di eventi scientifici e uno spettacolo di balletto dell’Accademia della Scala che avrà luogo in occasione del National day dell’Italia all’Expo, atteso tra l’11 e il 12 settembre. La realtà attiva nell’ambito delle scienze della vita ha organizzato anche l’esposizione del ritratto del diplomatico nipponico Itō Mancho, realizzato nel 1585 da Domenico Tintoretto. Parte della Collezione della Fondazione Trivulzio a Milano, l’opera ritrae il capo della prima missione diplomatica giapponese in Europa e, data la sua valenza artistica e culturale, introdurrà al percorso di visita del Padiglione Italia. Un video-racconto, a cura dal team creativo di Mauro Belloni e dei Cromazoo, offrirà inoltre un approfondimento sulla campagna di indagini diagnostiche coordinata dalla Fondazione Bracco.



Diana Bracco: “Il Giappone, una realtà strategica per Bracco”

“L’accordo con il Gruppo Bracco assume un significato molto ampio grazie all’impegno su più fronti al Padiglione Italia – ha commentato l’ambasciatore Vattani –. Insieme collaboreremo su arte, scienza e alta tecnologia, elementi chiave che l’Italia intende promuovere per ampliare e completare la propria immagine nel mondo in sinergia con aziende italiane di eccellenza”. Arte e scienza sono, d’altronde, un binomio che accompagna il Gruppo Bracco da sempre. La Fondazione mette infatti a disposizione il suo know-how nell’imaging diagnostico e le sue tecnologie per l’analisi e il restauro del patrimonio culturale italiano. Secondo Diana Bracco, il tema scelto dall’Italia per l’Expo, “L’arte rigenera la vita”, “rappresenta un’opportunità unica per far conoscere l’eccellenza italiana in ambito culturale, artistico, scientifico e tecnologico”. “Per noi – ha continuato l’imprenditrice – sarà un’occasione importante, anche perché il Giappone rappresenta una realtà strategica per Bracco: anzitutto per la diffusa cultura della prevenzione, molto presente e supportata da un servizio sanitario avanzatissimo, in particolare nel campo dell’imaging diagnostico, e destinata a una popolazione molto longeva”.