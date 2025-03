Musica, danza e solidarietà si uniscono nel festival che promuove i giovani e sostiene il territorio.

Il Festival Internazionale Live (FIL) torna a Loano per la sua terza edizione, pronto a sorprendere ancora con la sua energia e creatività. Nato per valorizzare i giovani artisti di canto e danza, il FIL è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale e artistico nazionale e internazionale.

Dietro questo progetto c’è Linda Elisa Baracco, fondatrice e direttrice artistica, che con passione guida il festival verso nuove frontiere. La prossima edizione si terrà il 5 e 6 aprile 2025, con le selezioni e le masterclass presso il Palazzetto dello sport Garassini, mentre il Gran Galà Live animerà Piazza Italia il 12 luglio.

Numeri da record per le edizioni passate: oltre 600 artisti partecipanti e più di 8.000 spettatori. Ma il FIL non è solo spettacolo. È anche solidarietà: affianca l’associazione “Basta Poco” e “Basket Loano”, sostenendo cause sociali importanti.

I partecipanti, selezionati da una giuria di altissimo livello, avranno anche la possibilità di vincere borse di studio e accedere a stage internazionali. Alcuni, dalle scorse edizioni, sono già entrati nel mondo professionale.

FIL è musica dal vivo con AltermagicA, formazione ufficiale che accompagna i concorrenti e regala al pubblico un’esperienza intensa ed emozionante.

Un evento da non perdere, dove l’arte incontra l’impegno sociale e la bellezza diventa motore di cambiamento.





INFO E CONTATTI

Sito web: www.fil.show

Email: [email protected]

Enrico Valente: 335/443589 - [email protected]

Linda Elisa Baracco: 339/2405828 - [email protected]