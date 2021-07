"Hallelujah" è il nuovo singolo del dj/produttore piemontese Stefano Pain, un artista che ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni per poi arrivare a suonare nei top club di tutto il mondo. Molti dei dischi di Stefano Pain sono stati supportati da dj di livello assoluto come come David Guetta, Bob Sinclar, Swedish House Mafia, Hardwell e molti altri ed hanno raggiunto più volte le posizioni di riferimento nelle classifiche internazionali.

"Hallelujah", che esce sull'italiana Ego Music, Stefano Pain l'ha prodotta con il dj Andrea Serratore ed è stato remixata da Maro Music e Skytech, remixer di "Invisible Dress" di Sanah, brano certificato poche settimane fa Platino. Dj e produttori più in vista nella scena elettronica polacca, Maro Music e Skytech hanno collaborato con artisti come R3hab, Headhunterz, Bassjackers or Yves V e si sono esibiti su palchi importanti quali il Tomorrowland e il Sunrise Festival. Nel 2018 Skytech è stato il secondo artista polacco più ascoltato su Spotify e nel 2019 ha guadagnato la posizione #1 nella Polish DJs Chart.

STEFANO PAIN & ANDREA SERRATORE | Hallelujah (Maro Music & Skytech Remix)

