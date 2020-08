Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia e socia di Flavio Briatore, ieri sera era ospite a In Onda su La7. Queste sono state le sue dichiarazioni sul ricovero di Briatore:

“Voi date per scontate tutta una serie di cose. Flavio è stato ricoverato per l’infezione alla prostata che è recidiva, gli era già successo tre e sei mesi fa. Si trovava a Montecarlo con la febbre, ha chiamato Alberto Zangrillo che lo ha sempre curato”.

Questa la replica dei conduttori Luca Telese e David Parenzo: “Quindi lei dice che non è positivo al coronavirus?”

Risposta: “Io posso dire che è stato ricoverato per la prostata. Io ad oggi non ho l’evidenza dell’esito del tampone, ma di sicuro dopo avergli parlato tre vuole posso dire che tutti quelli che parlano di condizioni serie, di Briatore che sta male... spargono soltanto fake news perché lui sta bene”.

Questo è quanto diffuso dall'Ansa in merito alla vicenda Briatore, dichiarazione che - parole dell'agenzia - è stata fornita da "fonti vicine all'imprenditore":

Briatore è stato ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite. E' stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore. Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico.

Adesso, gli estremisti di destra, dopo aver negato la pericolosità del coronavirus, vogliono nasconderne gli effetti. E tutto perché hanno sposato la strategia della propaganda che li costringe a dover dire che tutto quello che fa e dichiara il Governo è sempre e comunque sbagliato... a partire dalle misure anti pandemia.