In questi giorni si è diffusa la notizia del virus che si è abbattuto sulla Cina, e per esattezza il metapneumovirus umano (HMPV), una malattia respiratoria che sta registrando un considerevole aumento delle infezioni in questo periodo.

Il 7 gennaio 2025 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un aumento delle infezioni respiratorie acute nell’emisfero settentrionale, ma attribuibile principalmente a virus come l’influenza stagionale, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il metapneumovirus umano (hMPV).

Questo virus non è sconosciuto e si tratta di un virus respiratorio individuato per la prima volta nel 2001, anche se era in circolazione già da prima.

Il virus provoca sintomi simili ad un raffreddore o all’influenza. Infatti, possiamo individuare tosse, naso che cola, congestione e respiro affannoso. Da tali sintomi si guarisce entro pochi giorni. Alcune infezioni, però possono essere più gravi e richiedere il ricovero in ospedale.

Secondo l'OMS non è il caso di allarmarsi. Tuttavia, bisogna segnalare, che i casi di HMPV sono in aumento in paesi come l’Inghilterra, che a fine dicembre ha registrato un tasso di positività al test di pari al 4,53 per cento, in aumento rispetto al 2,29% del mese precedente, un indicatore importante, che ci restituisce il dato che il virus si sta diffondendo. Qualche notizia relativa al virus HMPV arriva anche dalla Grecia.

Cosa fare contro il virus HMPV ?

Non esistono vaccini, anche se si sta lavorando a diversi, non ci sono farmaci specifici, se non quelli che curano la normale influenza: antipiretici e antidolorifici. L'unica cosa da fare al momento è fare attenzione e proteggersi, come abbiamo imparato a fare con la diffusione del Covid.

L' HMPV si diffonde attraverso la tosse e gli starnuti (bisognerebbe innanzitutto avere la buona abitudine ed educazione di coprirsi bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce). Inoltre, bisogna arieggiare la casa, gli uffici e i luoghi chiusi, lavarsi e disinfettarsi le mani, infine coprirsi con sciarpe bocca e naso, evitando luoghi troppo affollati. Infine, altra cattiva abitudine da eliminare è il fumo; conosciamo molto bene gli effetti negativi sulla salute del fumo attivo e anche di quello passivo. Uno stile di vita sano, esercizio fisico e buona alimentazione completano la prevenzione.

Come spiega Bassetti – "in Italia abbiamo visto che in questo momento circola soprattutto l’influenza e anche il virus respiratorio sinciziale. In Cina si riporta un aumento dei casi di Metapneumovirus umano”. Un virus, specifica l’infettivologo, “che noi già conosciamo”. Anche secondo l'infettivologo non è il caso di allarmarsi.