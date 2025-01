Sono diversi gli incendi che in California stanno devastando da giorni le aree intorno a Los Angeles, supportati da forti venti, per fortuna da oggi in diminuzione, che hanno contribuito ad alimentarli.

I più estesi e non ancora sotto controllo sono quelli che stanno interessando in particolar modo le aree di Pacific Palisades, Pasadena e Hollywood Hills. Sono almeno cinque le vittime finora accertate, ma autorità e vigili del fuoco temono che il loro numero sia destinato a salire.

Nella contea di Los Angeles sono circa 180.000 i residenti sottoposti ad ordine di evacuazione, mentre altri 200.000 sono sotto avviso di evacuazione.

Sono migliaia gli edifici distrutti, con le fiamme che non hanno risparmiato neppure le infrastrutture che servono milioni di persone. L'acqua potabile viene erogata, ma a chi ne fa uso viene chiesto di bollirla a causa di possibili contaminazioni nella catena di distribuzione, causati da cenere e detriti. Detriti che non devono essere rimossi neppure dalle abitazioni risparmiate in parte o del tutto dalle fiamme, in seguito ad una loro possibile tossicità. È persino inutile parlare di qualità dell'aria... persino irrespirabile.

Oltre a quella idrica, anche le reti fognarie ed elettriche sono state danneggiate gravemente, così come quella dei trasporti. Anche la distribuzione del gas riscontra problemi.

Le cause degli incendi non sono state ancora stabilite, ma per il presidente eletto Donald Trump è certo che la responsabilità ricade sul governatore democratico della California Gavin Newsom, sulla sindaca di Los Angeles, la dem Karen Bass, e il presidente in carica Joe Biden.

Lo ha scritto in un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, ma senza però spiegare il perché. Evidentemente un passaggio inutile per le persone cui si rivolge. Il governatore Newsom, di cui Trump ha chiesto le dimissioni, in una intervista alla CNN ha dichiarato che quel tale (Trump) vuole speculare su quanto sta accadendo, aggiungendo però di non volergli rispondere, pur sapendo che cosa dire. molto a cosa dire, ma non lo farò", ha aggiunto il governatore.

"Si tratta ancora di una situazione molto dinamica e pericolosa", ha detto alla CBS il direttore della Federal Emergency Management Agency (FEMA), Deanne Criswell, aggiungendo che i funzionari federali addetti alla sicurezza stanno lavorando a stretto contatto con i funzionari statali e locali, ora che il presidente Joe Biden ha dichiarato l'area una zona disastrata, anche spostando i rifornimenti di soccorso più vicino alle aree colpite dall'incendio.





Crediti immagine: nella foto, l'area di Pacific Palisades distrutta dalle fiamme