Le autorità israeliane hanno deliberatamente imposto condizioni di vita volte a provocare la distruzione di parte della popolazione di Gaza, privando intenzionalmente i civili palestinesi di un adeguato accesso all'acqua, il che molto probabilmente ha causato migliaia di morti.Così facendo, le autorità israeliane sono responsabili del crimine contro l'umanità di sterminio e di atti di genocidio. Il modello di condotta, unito alle dichiarazioni che suggeriscono che alcuni funzionari israeliani desideravano distruggere i palestinesi a Gaza, potrebbe equivalere al crimine di genocidio. I governi e le organizzazioni internazionali dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire il genocidio a Gaza, tra cui l'interruzione dell'assistenza militare, la revisione degli accordi bilaterali e delle relazioni diplomatiche e il sostegno alla Corte penale internazionale e ad altri sforzi per accertare le responsabilità.



Human Rights Watch, comunicato stampa - Le autorità israeliane hanno intenzionalmente privato i civili palestinesi di Gaza di un adeguato accesso all’acqua dall’ottobre 2023, provocando molto probabilmente migliaia di morti e commettendo così il crimine contro l’umanità dello sterminio e atti di genocidio, ha affermato Human Rights Watch in un rapporto pubblicato oggi.

Nel rapporto di 179 pagine, "Sterminio e atti di genocidio: Israele deliberatamente priva i palestinesi di Gaza dell'acqua", Human Rights Watch ha scoperto che le autorità israeliane hanno intenzionalmente privato i palestinesi di Gaza dell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici necessari per la sopravvivenza umana di base. Le autorità e le forze israeliane hanno interrotto e in seguito limitato l'acqua corrente a Gaza; hanno reso inutile la maggior parte delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie di Gaza tagliando l'elettricità e limitando il carburante; hanno deliberatamente distrutto e danneggiato le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie e i materiali per la riparazione dell'acqua; e hanno bloccato l'ingresso di forniture idriche essenziali.

"L'acqua è essenziale per la vita umana, eppure per oltre un anno il governo israeliano ha deliberatamente negato ai palestinesi di Gaza il minimo indispensabile per sopravvivere", ha affermato Tirana Hassan , direttore esecutivo di Human Rights Watch. "Non si tratta solo di negligenza; è una politica calcolata di privazione che ha portato alla morte di migliaia di persone per disidratazione e malattie, che non è niente di meno del crimine contro l'umanità dello sterminio e di un atto di genocidio".

Human Rights Watch ha intervistato 66 palestinesi di Gaza, 4 dipendenti della Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) di Gaza, 31 operatori sanitari e 15 persone che lavorano con agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie internazionali a Gaza. Human Rights Watch ha anche analizzato immagini satellitari, fotografie e video catturati tra l'inizio delle ostilità nell'ottobre 2023 e settembre 2024, nonché dati raccolti e stime prodotte da medici, epidemiologi, organizzazioni umanitarie ed esperti di acqua e servizi igienici.

Human Rights Watch ha concluso che le autorità israeliane hanno intenzionalmente creato condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica dei palestinesi a Gaza in tutto o in parte. Questa politica, inflitta come parte di un'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza, significa che le autorità israeliane hanno commesso il crimine contro l'umanità dello sterminio, che è in corso. Questa politica equivale anche a uno dei cinque "atti di genocidio" ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948. L'intento genocida può anche essere dedotto da questa politica, insieme ad affermazioni che suggeriscono che alcuni funzionari israeliani desideravano distruggere i palestinesi a Gaza, e quindi la politica può equivalere al crimine di genocidio.

Subito dopo gli attacchi nel sud di Israele da parte dei gruppi armati palestinesi guidati da Hamas a Gaza il 7 ottobre 2023, che secondo Human Rights Watch sono da considerare crimini di guerra e crimini contro l'umanità, le autorità israeliane hanno tagliato tutta l'elettricità e il carburante alla Striscia di Gaza. Il 9 ottobre, l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant ha annunciato un "assedio completo" di Gaza, affermando: "Non ci sarà elettricità, né cibo, né acqua, né carburante, tutto è bloccato".

Quello stesso giorno, e per settimane a seguire, le autorità israeliane hanno tagliato tutta l'acqua e bloccato l'ingresso di carburante, cibo e aiuti umanitari nella Striscia. Le autorità israeliane continuano a limitare l'ingresso di acqua, carburante, cibo e aiuti a Gaza e a tagliare l'elettricità di Gaza, necessaria per far funzionare le infrastrutture di sostentamento vitale. Ciò è continuato anche dopo che la Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha emesso misure provvisorie a gennaio , marzo e maggio 2024 ordinando alle autorità israeliane di proteggere i palestinesi a Gaza dal genocidio e, così facendo, fornire aiuti umanitari, specificando a marzo che ciò include acqua, cibo, elettricità e carburante.

Le autorità israeliane hanno inoltre impedito l'ingresso a Gaza di quasi tutti gli aiuti legati alla fornitura di acqua, compresi i sistemi di filtraggio, le cisterne e i materiali necessari per riparare le infrastrutture idriche.

Tra ottobre 2023 e agosto 2024, la Gaza Coastal Municipalities Water Utility, l'ONU e altre fonti hanno segnalato che le persone a Gaza non avevano accesso alla quantità minima di acqua necessaria per sopravvivere in situazioni di emergenza a lungo termine. Nella parte settentrionale di Gaza, l'ONU ha segnalato che le persone non avevano accesso all'acqua potabile per oltre cinque mesi, tra novembre 2023 e aprile 2024. Mentre uno studio sull'accesso all'acqua ad agosto ha mostrato che l'accesso delle persone all'acqua era aumentato, la maggior parte delle persone non aveva ancora l'acqua adeguata necessaria per bere e cucinare.

Human Rights Watch ha scoperto che le forze israeliane hanno deliberatamente attaccato e danneggiato o distrutto diverse importanti strutture idriche, sanitarie e igieniche. In diversi casi, Human Rights Watch ha trovato prove che le forze di terra israeliane avevano il controllo delle aree in quel momento, il che indica che la distruzione è stata deliberata.

La decimazione del sistema sanitario di Gaza, incluso il monitoraggio sanitario, ha comportato che i casi confermati di malattia, patologie e decessi potenzialmente collegati a malattie trasmesse dall'acqua, disidratazione e fame non vengano sistematicamente monitorati o segnalati. Tuttavia, sulla base di interviste con professionisti sanitari ed epidemiologi, è probabile che migliaia di persone siano morte a causa delle azioni delle autorità israeliane. I decessi si aggiungono alle oltre 44.000 persone uccise direttamente nelle ostilità, come registrato dal Ministero della Salute di Gaza.

Centinaia di migliaia di persone hanno anche contratto malattie e condizioni di salute a cui la mancanza di accesso ad acqua sicura e sufficiente ha probabilmente causato o contribuito, tra cui diarrea, epatite A, malattie della pelle e infezioni delle vie respiratorie superiori. La privazione di acqua è particolarmente dannosa per i neonati, le donne incinte e che allattano e le persone con disabilità.

Il crimine di genocidio richiede di commettere atti di genocidio con intento genocida. La Corte internazionale di giustizia ha affermato che per dedurre tale intento da un modello di condotta dello Stato, deve essere "l'unica inferenza ragionevole da trarre" dagli atti in questione. Le conclusioni di Human Rights Watch e le dichiarazioni di funzionari israeliani che suggeriscono che desideravano distruggere i palestinesi a Gaza potrebbero indicare tale intento.

Human Rights Watch ha inoltre scoperto che alcune dichiarazioni di alti funzionari israeliani che chiedevano di tagliare l'acqua, il carburante e gli aiuti, insieme alle loro azioni, hanno costituito un'istigazione diretta e pubblica al genocidio.

Il continuo blocco di Gaza da parte del governo israeliano, così come la chiusura della Striscia che dura da più di 17 anni, equivale anch'esso a punizione collettiva della popolazione civile, un crimine di guerra. La chiusura costituisce anche parte dei continui crimini contro l'umanità di apartheid e persecuzione che le autorità israeliane hanno commesso contro i palestinesi.

Diversi governi hanno minato gli sforzi di accertamento delle responsabilità e continuano a fornire armi al governo israeliano nonostante il chiaro rischio di complicità in gravi violazioni della legge.diritto internazionale umanitario.

"I governi non dovrebbero contribuire ai gravi crimini che i funzionari israeliani stanno commettendo a Gaza, tra cui crimini contro l'umanità e atti genocidi, e dovrebbero prendere tutte le misure possibili per prevenire ulteriori danni", ha affermato Hassan. "I governi che armano Israele dovrebbero porre fine al rischio di complicità in crimini atroci a Gaza e prendere misure immediate per proteggere i civili con un embargo sulle armi, sanzioni mirate e sostegno alla giustizia".