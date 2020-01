Ad affiancare il Segretario Generale, Antonio Barone, i riconfermati segretari nazionali Maria Angelina D’Agostino, Massimo Cundari, Luigi Palestini e Rosa Avino, a cui si aggiungono i nuovi entrati Vincenzo Filice e Nicola Basile.

Nella stessa seduta eletti anche i due nuovi coordinatori nazionali: Pietro Mele (personale operativo) e Vincenzo Cuttone (ispettori e direttivi speciali). Per raggiungere i risultati migliori è importante prefissare degli obiettivi.

“La nuova squadra metterà a disposizione competenze specifiche e capacità", spiega Antonio Barone, Segretario Generale della Federdistat-Cisal Vigili del Fuoco. A fare gli auguri alla nuova squadra il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il quale, intervenendo alla seduta, ha auspicato il prosieguo della collaborazione all’insegna della autonomia che da sempre contraddistingue la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.

“La nuova squadra metterà a disposizione competenze specifiche e capacità – spiega Barone – che porteranno la Federazione ad accrescere ancor di più rappresentanza e rappresentatività su tutto il territorio nazionale dando rinnovato impulso alle nostre battaglie sindacali che puntano innanzitutto all’emanazione di un testo normativo che preveda l’equiparazione dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello Stato”. Un nuovo strumento.

A margine della seduta odierna ufficializzata, in collaborazione con l’amministratore delegato Cisal Servizi e Consulenze srl, Francesco Greco, l’attivazione di una polizza per la responsabilità civile patrimoniale e colpa grave dedicata al personale operativo e amministrativo, gratuita per tutti gli iscritti.

