Durante le festività di Natale e fine anno, chi intenda spostarsi in aereo lungo le tratte nazionali dovrà prepararsi a pagare prezzi salati. Secondo un'analisi di Assoutenti, i prezzi dei biglietti in classe economy hanno già superato i 600 euro per alcune tratte, rendendo i viaggi aerei una spesa proibitiva per molti.

Le tratte più costose riguardano principalmente i collegamenti con la Sicilia. Ad esempio, per un volo andata e ritorno da Genova a Catania, con partenza il 21 dicembre e ritorno il 6 gennaio, si spendono circa 623 euro, considerando gli orari più flessibili. Ecco altri esempi di tariffe minime rilevate nello stesso periodo:

Trieste – Catania: 445 euro

Firenze – Catania: 412 euro

Bologna – Palermo: 402 euro

I prezzi possono variare ulteriormente in base alla compagnia aerea, agli scali e agli orari, arrivando a cifre astronomiche.

Chi parte da Milano si trova di fronte a prezzi simili, con alcuni picchi impressionanti:

Milano – Crotone: da 421 euro

Milano – Catania: da 395 euro, ma che possono raggiungere 889 euro

Milano – Palermo: 330 euro

Milano – Roma: 363 euro



Per i voli verso la Sardegna, le tariffe sono mediamente più contenute, ma non mancano le eccezioni:

Torino – Cagliari: 251 euro

Venezia – Cagliari: 228 euro

Pisa – Cagliari: 215 euro

Milano – Cagliari: prezzi che vanno da 147 euro fino a un incredibile 1.228 euro.



L'aumento delle tariffe aeree durante le festività non è un fenomeno nuovo, ma i dati di quest'anno segnalano un'escalation significativa, spingendo Assoutenti a monitorare con attenzione il settore. L'associazione sottolinea come questi rincari possano pesare gravemente sulle famiglie, specie per chi deve tornare nei luoghi d'origine o visitare parenti durante il periodo natalizio.

Per chi cerca di ridurre i costi di viaggio, Assoutenti consiglia:

Prenotare con largo anticipo: i prezzi tendono ad aumentare avvicinandosi alla data del volo.

Scegliere date alternative: evitare i giorni più richiesti, come i weekend vicini al Natale e al Capodanno.

Optare per aeroporti alternativi: in alcuni casi, scali meno centrali possono offrire tariffe più vantaggiose.