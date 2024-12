Ai premi assegnati dai critici di Boston, i BSFC Awards, Sean Baker ha vinto il premio per la Miglior regia per il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, Anora che si è aggiudicato anche il maggior numero di riconoscimenti (4), tra cui miglior film, miglior attrice protagonista (Mikey Madison) e miglior sceneggiatura originale, mentre Timothee Chalamet ed Edward Norton per A Complete Unknown fanno il loro ingresso nell’Awards Season con il loro primo premio di stagione, rispettivamente vincitori nelle categorie Miglior attore e Miglior attore non protagonista.