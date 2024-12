I critici di New York (NYFCC) hanno annunciato i vincitori del loro premio annuale, i New York Film Critics Circle Awards con cui hanno ufficializzato l’inizio della Stagione dei Premi americana che porterà alla Notte degli Oscar.

Con statistiche alla mano anche se solo 31 volte su 88 edizioni il premio per il Miglior film della NYFCC ha conquistato anche l’Oscar nella categoria Best Picture, le loro scelte si rivelano comunque importanti per capire quali potrebbero essere i potenziali competitors per gli Oscar. Basti pensare che lo scorso anno 7 vincitori su 11 categorie corrispondenti hanno ottenuto successivamente la candidatura agli Oscar.

Tra i vincitori di quest’anno spiccano: The Brutalist (2 premi) e Nickel Boys (2 premi), oltre a No Other Land, Flow, A real pain, Anora, Hard Truths, All We Imagine as Light.