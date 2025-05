"Nonostante meteo e temperature, Le Mans è una pista che mi piace da sempre e che ben si adatta alla Ducati. A Jerez sono stato solido nella Sprint, in gara mi sono mancati i sorpassi, ma abbiamo raccolto una doppia terza posizione e tanti punti. Nel test poi ho fatto dei passi in avanti, provando alcune soluzioni che riporteremo anche qui e che possono farci essere più competitivi"."Sono contento di tornare al lavoro, Le Mans nelle ultime stagioni è stata una pista particolarmente amica di Ducati e lo scorso anno ho centrato qui un podio. A Jerez abbiamo fatto molto nella giornata di test, non so cosa porteremo esattamente qui, ma sono positivo. È stato un weekend buono, peccato per la caduta di domenica. Meteo e temperature qui in Francia possono essere un fattore decisivo per la gara".

Così, rispettivamente, Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno introdotto in questi brevi commenti diffusi dal sito ufficiale Ducati le loro prime impressioni sul sesto appuntamento stagionale della MotoGP, il GP di Francia che si disputerà questo fine settimana sul circuito di Le Mans.

Il circuito Bugatti, costruito nel 1965 accanto alla pista della 24 Ore, è lungo 4,19 Km, ha un rettilineo (quello più lungo) di 674 metri e presenta 9 curve a destra e 5 a sinistra. La pista è stretta e molte delle curve obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni.

Per venerdì il meteo prevede tempo nuvoloso, mentre per sabato e domenica il rischio pioggia non è scongiurato.



Questo il calendario di libere e gare:

Venerdì 9 maggio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 10 maggio

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (13 giri)

Domenica 11 maggio

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (27 giri)





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1920010711217979413/photo/1