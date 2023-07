Max Verstappen ha conquistato la pole position anche nella "Sprint Shootout" di sabato, che gli consentirà così di partire dalla prima posizione in griglia nella gara sprint del pomeriggio al Gran Premio d'Austria.

1:04.440 il tempo messo a segno dall'olandese alla fine di un turno di qualifiche iniziato con la pista in parte bagnata per la pioggia caduta in precedenza. Un tempo che gli ha permesso di distanziare di quasi mezzo secondo il suo compagno di squadra, il messicano Perez che, pertanto, gli partirà a fianco.

Norris (McLaren) e Hulkenberg (Hass) partiranno dalla seconda fila, con le due Ferrari di Sainz e Leclerc subito dietro.

Nella SQ1 i piloti delle rosse vanno in pista con gomme soft usate e girano a oltranza approfittando che l'asfalto si sta asciugando. Sulla SF-23 di Sainz c’è un problema e deve rientrare. Esce con soli due minuti prima della fine della sessione, ma piazza un ottimo 1:06.187, il miglior tempo, mentre Leclerc passa per un soffio piazzandosi 15°, ma solo grazie al fatto che Hamilton si è visto togliere il tempo per aver superato il limite della pista. L'inglese prenderà il via 18°. Nella SQ2 i ferraristi scendono in pista ancora con soft usate e passano il turno, con Leclerc che riesce a fare il tempo solo nel finale. Infine, nella SQ3 Sainz va in pista con un set nuovo di gomme medie, dal momento che non ha un treno di soft, mentre Leclerc va in pista con le soft nuove, risparmiate nelle qualifiche di ieri. Al secondo tentativo Sainz piazza un 1:05.136, mentre Leclerc fa 1:05.245, crono che equivalgono al quinto e sesto tempo.

Dopo le due Ferrari, in terza fila troviamo le due Aston Martin, con Fernando Alonso settimo e Lance Stroll ottavo. Chiudono l'elenco della top ten Esteban Ocon su Alpine e Kevin Magnussen con l'altra Haas.

A completare il disastro Mercedes, il problema all'impianto idraulico della vettura di Russell che non ha potuto scendere in pista in SQ2.

La gara sprint prenderà il via alle 16:30.