Riva Acciaio è una delle realtà più significative del panorama siderurgico italiano e raggruppa le attività di Gruppo Riva, uno dei principali operatori europei nel settore dell’acciaio.



Riva Acciaio: 70 anni di eccellenza e innovazione

Fondato nel 1954 da Emilio Riva, pioniere della siderurgia europea del dopoguerra, il Gruppo ha costruito la sua fortuna sulla realizzazione di prodotti “lunghi” di alta qualità, utilizzando acciaierie ad arco elettrico. Riva Acciaio ha consolidato la sua leadership grazie a elevati standard produttivi e a una costante strategia di crescita e investimenti. Presieduta da Claudio Riva da giugno 2014, l’azienda opera con un capitale interamente privato e impiega oltre 5.500 dipendenti. La sua presenza è ben radicata in Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Canada. Riva Acciaio mantiene una quota di mercato significativa nei prodotti “lunghi”, confermando la sua posizione di leadership in questo importante segmento. La produzione include trafilati, pelati e rettificati, derivati dall’ulteriore lavorazione a freddo dei laminati, rispondendo alle esigenze di comparti merceologici come la meccanica, l’automotive e il movimento terra, che richiedono standard qualitativi particolarmente elevati.



Riva Acciaio: tecnologia e ricerca

Uno dei punti di forza di Riva Acciaio è il suo impegno continuo nell’innovazione tecnologica. L’azienda è stata la prima in Italia a introdurre la colata continua curva a tre linee, un’importante innovazione siderurgica che ha segnato un passo avanti significativo nel settore. L’azienda, inoltre, investe annualmente in programmi di miglioramento qualitativo dei prodotti e dei processi, sicurezza negli stabilimenti e compatibilità ambientale della produzione. L’avanzato laboratorio di ricerca e sviluppo, situato nello stabilimento di Lesegno (CN), è dotato di sofisticate apparecchiature come il simulatore termomeccanico “Gleeble 3800” e rappresenta il cuore tecnologico del Gruppo. Questo laboratorio ha stretto numerosi accordi di collaborazione con importanti centri universitari e di ricerca, tra cui il Politecnico di Torino e l’Università di Pisa, dimostrando l’impegno di Riva Acciaio nel promuovere l’innovazione e la ricerca nel settore siderurgico. La strategia aziendale si basa su una visione a lungo termine che mira a rafforzare la sua posizione di leader nel mercato internazionale dell’acciaio. Gli investimenti continui nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, unitamente alla formazione e alla valorizzazione del personale, sono gli elementi chiave che consentono al Gruppo di mantenere alti standard qualitativi e di soddisfare le crescenti esigenze del mercato.