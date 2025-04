L'attuale guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta assumendo toni sempre più accesi, con conseguenze potenzialmente devastanti per l'industria manifatturiera americana e l'occupazione. Le recenti tariffe elevate imposte da Washington, che raggiungono fino al 125%, hanno spinto Pechino a rispondere con dazi sui prodotti statunitensi, colpendo l'84% delle merci esportate.

Questo braccio di ferro commerciale, che potrebbe portare alla perdita di circa 931.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, ha già iniziato a influenzare negativamente i mercati. Wall Street ha registrato un calo significativo dopo un periodo di ottimismo legato a una temporanea sospensione dei dazi per 90 giorni, esclusa la Cina. Gli investitori, preoccupati per gli effetti delle tariffe e l'andamento dell'inflazione, temono un possibile rallentamento economico, anche se a marzo l'inflazione si è attestata al 2,4%, inferiore alle attese, mentre i trader monitorano con attenzione i segnali di stress finanziario.

In questo contesto, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha avviato colloqui con gli Emirati Arabi Uniti per un accordo di libero scambio, sottolineando l'importanza di diversificare le relazioni commerciali in un clima di incertezza. Questo passo potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare i legami economici e promuovere la cooperazione in settori strategici come le energie rinnovabili.

Inoltre, il mercato dell'oro ha raggiunto nuovi massimi, con quotazioni a 3.170 dollari all'oncia, in risposta al calo del dollaro e all'incertezza economica. Gli investitori si rifugiano in asset ritenuti più sicuri, evidenziando l'instabilità dei mercati azionari e la crescente preoccupazione per il futuro.

In sintesi, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non solo minaccia la stabilità economica americana, ma ha anche ripercussioni globali, spingendo le nazioni a cercare nuove alleanze commerciali e a riconsiderare le loro strategie economiche. La situazione richiede attenzione e una strategia ben ponderata per navigare in un contesto così complesso e in continua evoluzione.