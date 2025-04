La giornata di oggi, 4 aprile 2025, ci offre uno spaccato significativo delle molteplici sfaccettature della mobilità a Roma e nel Lazio: dal malcontento dei residenti per le trasformazioni urbane, al futuro sostenibile promosso dagli eventi cittadini, passando per aggiornamenti da Cotral, cantieri sui tram e una buona notizia sul fronte degli scioperi. Un mosaico che racconta una città in movimento, tra resistenze e spinte verso il cambiamento.

Proteste alla Portuense: il comitato contro la pedonalizzazione di piazza Lorenzini 🚫

A tenere banco nella giornata di oggi è stata la vivace protesta di alcuni residenti della zona Portuense, rappresentati dal comitato di quartiere, contrari alla pedonalizzazione di piazza Lorenzini. Secondo il gruppo, il progetto – parte del più ampio piano comunale di rigenerazione urbana – rischia di abbattere il valore degli immobili della zona, oltre a compromettere l’accessibilità e la vivibilità per chi abita nel quartiere.

La preoccupazione dei cittadini, espressa con manifesti e dichiarazioni pubbliche, ruota attorno alla rimozione dei parcheggi e alla riduzione del traffico veicolare nella piazza. “Non siamo contro una città più vivibile – dicono – ma temiamo che questi interventi siano calati dall’alto, senza un vero ascolto della cittadinanza”.

Un tema ricorrente nella Roma di oggi, dove le trasformazioni urbane incontrano spesso il muro della diffidenza locale.

Cotral: pubblicata la nuova Carta Qualità dei Servizi 2025 📊

Intanto, sul fronte del trasporto pubblico regionale, Cotral ha pubblicato la versione aggiornata della Carta della Qualità dei Servizi 2025, un documento fondamentale per conoscere i livelli di prestazione attesi e le garanzie offerte dall’azienda.

La Carta, redatta in linea con le direttive europee e nazionali in materia di trasporti, riguarda sia i servizi su gomma che quelli ferroviari (come la Metromare, ex Roma-Lido, e la Roma-Viterbo). Tra i punti salienti figurano gli indicatori sulla puntualità, la pulizia, la sicurezza, ma anche i canali di assistenza e reclamo per gli utenti.

Si tratta di un passaggio importante, che mira a rafforzare il patto di fiducia tra l’azienda e i cittadini. Cotral ha inoltre rinnovato il proprio impegno verso un trasporto sempre più accessibile e sostenibile, anche attraverso investimenti su nuovi mezzi a basso impatto ambientale.

Domani parte “La Città delle Persone”: due giorni dedicati alla mobilità sostenibile 🎡

Nel frattempo cresce l’attesa per "La Città delle Persone", la fiera della mobilità sostenibile in programma sabato 5 e domenica 6 aprile all’ex deposito Atac di San Paolo, in via Alessandro Severo 48.

L’evento – completamente gratuito – sarà un’occasione per esplorare il futuro della mobilità urbana: bici, trasporto pubblico, sharing, accessibilità e innovazione tecnologica. Previsti interventi di esperti, aziende del settore e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Ma anche workshop, spazi espositivi e attività pensate per tutta la cittadinanza.

Un’occasione da non perdere per chiunque voglia capire da vicino come può (e deve) cambiare il modo in cui ci muoviamo in città.

Lavori sui tram: sospese le linee 3 e 8, bus sostitutivi in azione 🚧

Non mancano però anche i disagi. A causa di cantieri urgenti per interventi su alberature e palazzi privati, è stato necessario sospendere temporaneamente le linee tranviarie 3 e 8, due colonne portanti del trasporto su rotaia nella zona ovest della Capitale.

Le modifiche interessano l’asse tra Circonvallazione Gianicolense e Trastevere, con la conseguente attivazione di bus sostitutivi e diverse deviazioni. I lavori, secondo quanto comunicato, saranno necessari per garantire la sicurezza e l’integrità del servizio, ma porteranno inevitabilmente a rallentamenti e confusione tra i passeggeri.

Si tratta dell’ennesimo cantiere che impatta sul già fragile sistema dei tram romani, spesso penalizzato da interruzioni e ritardi nei lavori.

Sciopero ferroviario dell’8 e 9 aprile revocato ✅

Chiudiamo con una buona notizia: lo sciopero nazionale previsto sulle ferrovie l’8 e 9 aprile è stato ufficialmente revocato. I sindacati e le aziende del settore hanno infatti raggiunto un’intesa che consente di evitare l’agitazione e garantire la regolarità del servizio.

Una boccata d’ossigeno per i pendolari e per chi utilizza i treni regionali nel Lazio, in particolare sulle linee FL e sulle tratte suburbane più frequentate.

Una città in trasformazione: tra ostacoli e nuove visioni

La giornata di oggi restituisce un’immagine chiara: Roma è nel pieno di una trasformazione profonda della propria mobilità. Una trasformazione che procede su binari paralleli – e talvolta in conflitto – tra il desiderio di innovare e le resistenze del territorio.

Se da una parte si punta a una città più verde, più accessibile e più intermodale – come dimostra la Fiera della Mobilità e i progetti di pedonalizzazione – dall’altra emergono le paure e le critiche di chi teme di perdere comfort, valore o abitudini radicate.

Allo stesso tempo, il miglioramento della qualità del servizio, come nel caso della Carta di Cotral, e la capacità di scongiurare scioperi rafforzano la fiducia degli utenti in un sistema pubblico sempre più centrale per il futuro delle città.

Roma ha ancora molta strada da fare, ma oggi – tra polemiche, proposte e soluzioni – si è messo un altro tassello importante nella costruzione di una mobilità davvero a misura di persona.



