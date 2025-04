Con una lunga tradizione di qualità e innovazione, Amica Chips celebra 35 anni di successi sotto la guida di Alfredo Moratti: oltre a un packaging sostenibile e iniziative ambientali come la depurazione delle acque, l’azienda raggiunge oggi con i suoi prodotti 22 Paesi e continua a crescere.



Amica Chips: una storia di innovazione e crescita

È agli inizi degli anni Novanta che Amica Chips ha iniziato la propria attività: da allora è diventata un’azienda leader su scala globale puntando su qualità e costante propensione all’innovazione. Fin da subito infatti l’intenzione era di portare sul mercato nuove ricette e snack gustosi, arricchendo costantentemente il proprio catalogo di proposte per incontrare i più svariati gusti degli appassionati. Le acquisizioni strategiche hanno giocato un ruolo chiave nel consolidamento della posizione di Amica Chips nel mercato. Nel 1996, l'azienda acquisisce Dorita, un marchio mantovano di snack, seguito nel 1998 da Pandal, azienda milanese produttrice di chips, crostini e corn flake. Risale al 2004 invece l’acquisizione di Mia, azienda del Triveneto, che ne consolida ulteriormente il suo posizionamento di leadership nel settore.



Amica Chips: 35 anni di qualità, successi e impegno ambientale

Nel 2025 Amica Chips taglia il traguardo dei trentacinque anni di attività. Quando nel 2015 celebrò i venticinque anni decise di festeggiare in grande stile trasformando in monumento la prima “Cornell Pump”, la pompa centrifuga usata per avviare la prima friggitrice da cui ha preso il via l’importante storia dell’azienda. Se Amica Chips è riuscita a farsi strada a livello internazionale è anche per i continui investimenti in innovazione e qualità, accompagnati da quelli a favore della sostenibilità: in quest’ottica è stato progettato anche il nuovo packaging composto dal 30% di plastica riciclata. Numerose le iniziative che raccontano l’impegno dell’azienda sul fronte ambientale: basti pensare che i fumi e le acque utilizzate vengono filtrati e depurati e restituiti alla natura in perfette condizioni. La realtà guidata da Alfredo Moratti ha oggi rinforzato la propria leadership nel mercato internazionale: i suoi prodotti viaggiano in 22 Paesi e annovera più di 350 collaboratori e collaboratrici, una struttura di 80.000 mq e un fatturato di oltre 130 milioni di euro.