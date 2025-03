La moda torna protagonista nella capitale lombarda con la seconda edizione di Catwalk Milan, evento esclusivo che ha acceso i riflettori sulla sala "New York" dell'hotel Nhow durante la Milano Fashion Week. Quattro stilisti di spicco — Anton Giulio Grande, Martina Donzella, DB Soul e Antonio Tarantino — hanno presentato le loro collezioni d'alta moda, offrendo al pubblico uno spettacolo di creatività e raffinatezza.

A dirigere la serata è stata Titti Baiocchi, mentre la regia organizzativa ha portato la firma di Gianluigi Resta, esperto nella promozione internazionale delle aziende italiane. Accanto a lui, Raffaella Manetta ha curato la comunicazione, garantendo visibilità all'evento sui social media e nei canali di settore. Le sfilate sono state trasmesse in diretta streaming, raggiungendo appassionati e addetti ai lavori in tutto il mondo.

Le Collezioni: la moda tra glamour e innovazione

DB Soul ha incantato il pubblico con una collezione che fonde stile western e glamour sofisticato: pellicce, denim, blouse e dettagli animalier si mescolano in un perfetto equilibrio tra avventura e raffinatezza.

Martina Donzella ha celebrato l'eleganza femminile con abiti che accarezzano la silhouette, impreziositi da tessuti pregiati e ricami meticolosi. La palette cromatica ha dipinto una femminilità contemporanea e senza tempo.

Antonio Tarantino ha portato in passerella una collezione di Haute Couture che ha raccontato storie di lusso e maestria sartoriale. Ogni capo ha esaltato l'artigianalità e l'attenzione al dettaglio, trasformando la passerella in un viaggio sensoriale.

Anton Giulio Grande ha stupito con "AGG on the road", una collezione ispirata a una donna rock che viaggia in moto. Abiti audaci e sensuali hanno unito l'eleganza alla grinta del mondo biker, creando un guardaroba pensato per ogni occasione.

Un lavoro di squadra dietro le quinte

L'evento ha visto la partecipazione di Assomoda, MBA – Making Beauty Academy per il trucco e Casa Arpège per l'hairstyling, mentre il supporto di sponsor come GR Italia Consulting, ITC World Organizations, Venegas Group e Spazio Spiga ha contribuito al successo della serata. La degustazione dell'aperitivo ha offerto una selezione di eccellenze italiane, con la collaborazione di Desert Rose Gin, caffè Kenon, Ciro Flagella, Etnaly, Facula, Fragranze Mediterranee, Cantine Bosco e Lauri – catering & food design.

Un futuro in crescita

Confermando il suo ruolo di vetrina d'eccezione per i talenti emergenti e i brand consolidati, Catwalk Milan si prepara già alla prossima edizione, prevista per settembre 2025. Un appuntamento che promette di continuare a valorizzare la creatività e il savoir-faire italiano, proiettandoli su una scena internazionale sempre più ampia.