Matteo Rapposelli, ventiduenne di Pescara, dopo aver appena concluso un’impresa straordinaria: il giro del mondo in barca a vela come equipaggio fisso sul catamarano “Lo Spirito di Stella” è pronto a lanciarsi nel mondo delle start-up con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della nautica come fondatore di Mydo



Un viaggio di 35.000 miglia attraverso gli oceani, all’insegna dell’inclusione e dell’avventura, che lo ha visto protagonista in ogni tappa come unico membro dell’equipaggio con una presenza costante a bordo.

Una Passione Trasformata in Missione

Fin da bambino, Matteo ha respirato il mare. Le prime uscite in barca con il nonno sono diventate nel tempo un lavoro e poi una missione. Giovanissimo, ha attraversato l’Atlantico e da lì ha iniziato a costruire un percorso che lo ha portato a navigare in ogni angolo del pianeta.

“Abbiamo lavorato anni per prepararci a questo viaggio. Abbiamo innovato i sistemi di comunicazione e reso la barca un modello di accessibilità. Essere stato parte di questa avventura è stato incredibile: non sapevo cosa aspettarmi, ma ogni giorno è stata una scoperta” – racconta Matteo.

Dalla Navigazione all’Imprenditoria: Un Nuovo Orizzonte per la Nautica

Oggi, Matteo non è solo un marinaio esperto, ma un imprenditore che sta rivoluzionando il settore nautico. Ha fondato Mydo Agency, un’agenzia di marketing specializzata nel mondo della nautica e dello yachting, con cui sta aiutando brand e professionisti a crescere nel digitale.

Ma la sua visione non si ferma qui. Con la sua nuova start-up, On Deck, vuole creare opportunità concrete per giovani e professionisti che desiderano entrare nel mondo della nautica. Un progetto nato dall’esperienza diretta in mare, con l’obiettivo di formare e connettere la nuova generazione di marittimi con le migliori opportunità di lavoro nel settore.

Il Viaggio Continua

L’avventura di Matteo non si è fermata con il giro del mondo. Creando una forte presenza sui social, vuole continuare a documentare ogni nuova sfida, condividendo esperienze uniche e coinvolgendo chiunque voglia seguirlo. Il prossimo viaggio? Sarà con tutti quelli che vorranno salpare con lui, anche solo virtualmente, per esplorare nuove rotte e ridefinire il futuro della nautica.

Segui Matteo Rapposelli e preparati a salpare verso nuove opportunità!