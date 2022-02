Negli spareggi di Europa League, delle squadre italiane solo l'Atalante è riuscita ad accedere agli ottavi di finale del torneo.

All'Olimpico, la Lazio ha pareggiato 2-2 contro il Porto, ma i portoghesi hanno prevalso grazie al 2-1 ottenuto all'andata. Queste le parole con xui Maurizio Sarri ha commentato la partita:

"Abbiamo fatto una buona partita, ci rimane però l’amaro in bocca perché potevamo centrare la qualificazione. Abbiamo sbagliato dieci minuti e li abbiamo pagati, nel finale avessimo pareggiato prima avremmo potuto allungarla almeno ai supplementari Sapevamo che loro erano squadra forte, un club che lo scorso anno è arrivato ai quarti di Champions e negli ultimi mesi ha eliminato Milan e Juventus. In queste due partite abbiamo avuto la sensazione di poter essere al loro livello e qualificarci. C'è rammarico, ma prendiamo gli aspetti positivi, ho visto uno spirito in grande crescita e finalmente ora potremo un po’ allenarci".

Dopo l'1-1 ottenuto in trasferta all'andata, il Napoli faceva sperare di avere possibilità per il passaggio del turno. La partita al Maradona, invece, è stata una dura lezione per la squadra di Spalletti, uscita sconfitta per 4-2, a seguito di un dominio evidente, quanto imbarazzante dei blaugrana, favorito anche da un atteggiamento troppo prudente nella disposizione della squadra voluto dal tecnico toscano.

Infatti, con la difesa sempre molto bassa, il Napoli non solo ha avuto difficoltà nell'impostazione di gioco e nelle ripartenze, ma ha concesso anche al Barcellona gli spazi necessari per tessere la tela della propria manovra con estrema facilità.



Per fortuna, a rappresentare l'Italia nel torneo è rimasta almeno l'Atalanta che in trasferta ha superato l'Olympiacos per 3-0 , qualificandosi così per gli ottavi il cui sorteggio si terrà venerdì a Nyon.

Stavolta Gasperini sorride:

"Sono molto felice per Malinovskyi, è stato premiato per una grande prestazione con due gol molto belli. ... Sono sicuramente soddisfatto perché abbiamo vinto due partite, quella di stasera non era facile come può sembrare dal risultato finale. ...Aspettiamo il sorteggio: ci presentiamo bene agli ottavi, siamo una squadra difficile da affrontare".







Crediti immagine: Twitter @EuropaLeague