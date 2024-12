Al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ha impiegato appena quattro minuti per sbloccare la gara contro il Cesena. Zappacosta ha aperto le marcature con un diagonale preciso che ha lasciato senza scampo il portiere avversario Pisseri. La reazione ospite non è mai arrivata, e i nerazzurri hanno continuato a dominare il gioco.

All'8', uno scambio spettacolare tra Retegui e De Ketelaere ha portato al raddoppio: il belga, servito di tacco, ha infilato la porta con un destro chirurgico. La squadra di Gasperini, saldamente al comando della Serie A Enilive, ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari.

Al 27', Samardzic ha firmato il tris con una conclusione deviata, suggellando il predominio atalantino. Poco dopo, De Ketelaere si è reso protagonista di un'altra azione corale, chiudendo il primo tempo con una doppietta personale. Con un Rui Patricio spettatore non pagante, i bergamaschi hanno affrontato il secondo tempo già con la testa ai quarti.

Nella ripresa, l'Atalanta ha mantenuto il controllo assoluto, trovando il quinto gol al 54' con Brescianini, che ha finalizzato uno schema su punizione orchestrato da Toloi. Samardzic ha poi completato la sua doppietta, portando il punteggio sul 6-0. Solo nel finale, Ceesay ha salvato l'onore del Cesena con una rete al 90', fissando il risultato sul 6-1.



All'Olimpico di Roma, i giallorossi non sono stati da meno, superando nettamente la Sampdoria con un 4-1 senza appelli. L'attaccante ucraino Dovbyk ha illuminato i primi venti minuti della gara con una doppietta da vero opportunista. Prima ha sfruttato un cross di Saelemaekers per insaccare sul secondo palo, poi ha approfittato di un errore difensivo blucerchiato per siglare di testa il raddoppio.

Al 24', il giovane talento Baldanzi ha messo il sigillo sul primo tempo con un gol da applausi, servito da Paredes: dopo aver seminato i difensori, ha battuto Vismara con un sinistro preciso. La Sampdoria ha cercato di rientrare in partita nella ripresa, trovando la rete al 61' con Yepes su assist di Depaoli. Tuttavia, la reazione blucerchiata è stata vanificata dal definitivo 4-1 di Shomurodov al 79', entrato in campo appena un minuto prima e subito decisivo grazie a un passaggio perfetto di Angelino.



Con queste vittorie nette, Atalanta e Roma avanzano ai quarti di finale, dove incontreranno rispettivamente Bologna e Milan.