Per i dipendenti di Palazzo dell’Aquila è arrivata una piacevole novità: potranno presto fruire di agevolazioni, quando dovranno fare acquisti negli esercizi commerciali milazzesi. Su proposta dell’Assessore Francesco Coppolino è stato approvato dalla Giunta comunale l’atto d’indirizzo per consentire agli uffici di procedere alla stipula di convenzioni a titolo gratuito fra il Comune di Milazzo e gli operatori economici (negozi, assicurazioni, strutture medico-sanitarie, farmacie, bar e ristoranti) con sede nel territorio cittadino per offrire ai dipendenti dell’Ente sconti, promozioni esclusive e agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi.

«Ritengo opportuno che una Amministrazione debba far sentire la propria vicinanza ai propri dipendenti – ha affermato Coppolino – promuovendo il tema del benessere organizzativo del lavoratore attraverso azioni positive.

Non dico nulla di nuovo affermando che negli ultimi tempi a causa dell’inflazione c’è stato un notevole incremento dei prezzi, che spesso crea difficoltà alle famiglie e ovviamente coinvolte chi lavora nel nostro ente. Ecco che mettere a disposizione agevolazioni rappresenta un modo per aiutarli nella gestione della loro quotidianità e al tempo stesso consente all’Amministrazione di sostenere i processi di sviluppo e di partecipazione anche nel settore del terziario e della produzione, chiaro segnale per l’economia locale. In tal senso auspico che questa iniziativa possa essere un ulteriore supporto per i titolari di esercizi commerciali del nostro centro cittadino che attraversano una fase di difficoltà e potranno beneficiare di questo accordo anche dal punto di vista commerciale».