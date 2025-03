Per una decisione adottata dal Sindaco Midili anche gli eoliani residenti nelle isole di competenza del Comune di Lipari (Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi, Panarea e ovviamente lo stesso Lipari) beneficeranno delle agevolazioni negli abbonamenti per la sosta nelle strisce blu, accogliendo le richieste giunte sia dal Vicesindaco Saverio Merlino, che del Consigliere di Forza Italia Gaetano Saltalamacchia nell’ambito della collaborazione, che prevede i residenti a Milazzo non pagare la tassa di sbarco nelle isole di competenza del Comune di Lipari. La Giunta municipale nella delibera, approvata su proposta dell’Assessore alla viabilità Francesco Coppolino, ha anche operato alcune modifiche agli abbonamenti per chi dovrà utilizzare costantemente le “strisce blu” venendo incontro anche alle esigenze dei dipendenti privati che potranno beneficiare d’un abbonamento agevolato.

Ecco il dettaglio: Abbonamenti interi (colore azzurro) validi esclusivamente nelle zone A ( via Cassisi, via Chinigò, via Umberto I (da via tenente La Rosa e piazza Roma), piazza Caio Duilio, piano Baele (incluso tratto da piazza della Repubblica e via Medici), via Cumbo Borgia, lungomare Garibaldi sino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, via Colombo, via GB Impallomeni, via Papa Giovanni XXIII), dove la tariffa oraria è di un euro e nella zona B ( via Birago, via dei Mille, via Luigi Rizzo (tra rotonda via dei Mille e via Cassisi), via Giorgio Rizzo (da via Birago sino a piazza Roma), via Tenente La Rosa, via Madonna del Lume, via M. Regis, via D. Piraino, via Cavour, via Manzoni, via Minniti, via Brigiano, via San Giovanni da intersezione via Giorgio Rizzo a via dei Mille), il cui costo ordinario è 80 centesimi l’ora.

Chi sottoscriverà l’abbonamento pagherà 50 euro al mese per parcheggiare mezza giornata (potendo scegliere la fascia oraria), 80 euro invece se vorrà sostare per l’intera giornata. L’abbonamento potrà essere associato a due targhe non utilizzate ovviamene in contemporanea.

Se invece l’automobilista sceglie di utilizzare solo gli stalli della zona B (quella da 80 centesimi l’ora) il prezzo mensile sarà rispettivamente di 40 per mezza giornata e 70 per l’intera. Abbonamenti agevolati (colore arancione), per i quali i milazzesi residenti nella zona A (e nella zona a tariffa stagionale D) potranno fruire di un abbonamento mensile di 40 euro per la sosta dell’intera giornata in quell’area; chi risiede nel settore B pagherà 35 euro.

Chi (sia i residenti di Milazzo, sia di Lipari) intende parcheggiare in piazza 25 Aprile e piazza maggiore Gasparro (dietro la chiesa del Sacro Cuore) pagherà invece un abbonamento di 30 euro per l’intera giornata.

I dipendenti pubblici in servizio permanente a Milazzo, a Messina o alle Eolie pagheranno 35 euro al mese per sostare esclusivamente nelle zone A e B, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. I dipendenti privati in servizio permanente a Milazzo, a Messina o alle Eolie pagheranno pure 35 euro al mese per sostare esclusivamente nelle zone A e B, tutti i giorni dalle 8,30 alle 20,30 (fino alle 2 nel periodo 15 giugno-15 settembre). L’abbonamento è strettamente personale. Per i dipendenti forze dell’ordine in servizio permanente a Milazzo, Messina o Eolie. Il costo mensile per la sosta – intera giornata - sarà di 30 euro. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, artigianali e studi professionali l’abbonamento costerà 50 euro e sarà valido in tutte le zone dalle 8:30 alle 20:30.

Previsti poi dei pass gratuiti per i residenti (colore blu) nelle vie con sosta a pagamento da ambo i lati, che non dispongono di posto auto condominiale o di proprietà. Riceveranno un titolo gratuito di durata triennale ed il pass è unico per nucleo familiare. Pass gratuiti anche per i medici convenzionati col servizio sanitario nazionale (colore verde), esclusivamente per le attività di visita domiciliare nella zona con sosta a pagamento; per le donne in gravidanza (colore rosa), per i giornalisti iscritti all’ordine professionale (colore rosso), per i titolari di attività commerciali con sede operativa in zona diversa rispetto alla residenza, che non dispongono di posto auto condominiale o di proprietà (colore magenta), per i parroci (colore celeste) e per i titolari di attività ricettive (è consentito il rilascio di un numero di pass commisurato ai posti letto).

È altresì autorizzato il parcheggio ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, con esposizione del contrassegno C.U.D.E., ove siano già occupati i relativi stalli riservati nelle vie interessate. Il Comune ha pure deciso di operare delle riduzioni sui “Gratta e sosta” per attività commerciali, attività mediche, sanitarie e palestre. Le attività commerciali in particolari periodi dell’anno (dall’8 al 31 dicembre) e nei periodi di saldi stabiliti dalla Regione potranno disporre di uno sconto del 30% per l'acquisto di max 1 blocchetto a settimana di “Gratta e Sosta” da 50 ticket validi nelle zone con Tariffa Urbana A, B e C quale agevolazione per i propri clienti. Le strutture medico, sanitarie e palestre svolgenti attività di ginnastica correttiva-posturale o fisioterapia, che non dispongono di parcheggi di proprietà, hanno diritto all’acquisto di “Gratta e sosta” da mettere a disposizione dei propri pazienti con uno sconto del 40 per cento. È consentito l’acquisto di max un blocchetto alla settimana.