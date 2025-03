La Giunta municipale ha approvato la delibera, con la quale prende atto della disponibilità del creditore ipotecario (la RTI Formica Salvatore e Formica Orazio) di cancellare “il gravame ipotecario sia sull’ex scuola elementare di via Policastrelli a San Pietro, destinata al nuovo Centro per l’impiego sia dell’ex mattatoio comunale di via Regis, affidando al notaio Mario Di Bella l’incarico di cancellazione dell’ipoteca su entrambi gli immobili” permettendo d’avviare le procedure di definizione dell’appalto per individuare la ditta, che dovrà eseguire i lavori sull’immobile, che un tempo ospitava la scuola nel quartiere della Piana.

L’intervento è stato finanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia con un contributo da un milione di euro. Nella frazione San Pietro nascerà il polo per l’occupazione, che interesserà tutto il comprensorio da Villafranca a Milazzo. Attualmente gli uffici regionali sono ospitati in via Tre Monti.

Nelle intenzioni della Regione c’è la volontà d’implementare la funzionalità dell’ufficio per trasformarlo nel medio termine in un polo strategico per la crescita dell’occupazione. Con queste risorse il Comune avrà un duplice vantaggio: da un lato risparmierà i costi per la locazione dell’attuale immobile, dall’altro recupererà un bene del patrimonio comunale da tempo in stato di abbandono e che in passato addirittura era stato inserito nel piano delle dismissioni.

Grazie alle somme, che saranno assegnate, si potrà non solo ristrutturare i locali del piano terra, ma anche quelli del primo piano e mettere a disposizione della comunità un nuovo ufficio “chiavi in mano” posizionato a due passi dall’uscita di Grazia dell’asse viario.