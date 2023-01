Sulla carta la sfida per il Miglior film ai prossimi Oscar è tra il pluripremiato Everything Everywhere All At Once che ha dominato fino a questo momento la Stagione dei Premi americana e l'apprezzata pellicola del drammaturgo britannico Martin McDonagh Gli Spiriti dell'isola che oltre ad una serie di riconoscimenti tra i critici americani, ha dalla sua parte anche il Golden Globe.

Ad inseguirli c'è l'ultima fatica di Steven Spielberg, The Fabelmans, che ha conquistato la candidatura a tutti i premi chiave ad eccezione dei BAFTA. In compenso ha vinto il Golden Globe come Miglior film drammatico dell'anno.

Un'indicazione importante arriverà prima dai SAG Awards con il premio per il Miglior cast e poi dai PGA Awards, assegnati dal sindacato americano dei produttori.