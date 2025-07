La categoria Miglior Attore Non Protagonista agli Oscar 2026 si prospetta agguerrita e ricca di talento. Mentre le strategie per le attrici non protagoniste sono ancora in fase di definizione, nel campo maschile emergono già dei chiari contendenti.

Tra i favoriti, spiccano due nomi: Stellan Skarsgård per la sua potente e misurata prova in Sentimental Value, e Jeremy Strong, che offre una performance trasformative in Springsteen: Deliver Me From Nowhere, già supportata da un'importante campagna promozionale.

La forza di questa categoria risiede anche nella sua varietà. Adam Sandler sorprende con una notevole svolta drammatica in Jay Kelly, e Delroy Lindo torna in lizza con una performance di grande intensità morale. Tra le rivelazioni emergenti troviamo Miles Caton e Tonatiuh Elizarraraz, apprezzati per la loro energia e il sottotesto politico delle loro interpretazioni.

Non mancano poi le performance inaspettate, o "against-type": Mark Hamill si presenta in una veste malinconica in The Life of Chuck, mentre Jacob Elordi stupisce nel ruolo del Mostro in Frankenstein.

Sarà interessante vedere chi riuscirà a emergere in questa competizione così ricca di talenti diversi.