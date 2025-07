Arco, l'attesa pellicola d'animazione in 2D del fumettista francese Ugo Bienvenu, si sta affermando come uno dei principali contendenti per la prossima Award Season. Prodotto da Natalie Portman tramite la sua MountainA, il film fonde armoniosamente fantascienza e fantasy in una narrazione poetica e visivamente raffinata.

Dopo la sua anteprima mondiale nella sezione Special Screenings del Festival di Cannes, Arco ha conquistato il prestigioso Cristal Award per il miglior lungometraggio al Festival di Annecy. Questa vittoria è un segnale forte: il Cristal è un trampolino di lancio per la gara all'Oscar per il miglior film d'animazione. Precedenti vincitori come "Memoir of a Snail" (candidato all'Oscar lo scorso anno), "Flee" (che ha ricevuto ben tre nomination agli Oscar quattro anni fa), "I Lost My Body", "My Life as a Zucchini", "The Boy and the World", e "Fantastic Mr. Fox" (con due nominations) testimoniano l'importanza di questo riconoscimento.

Il film è un'opera d'esordio delicata ma ambiziosa, capace di unire immaginazione visiva e riflessione contemporanea con uno sguardo ottimista verso il futuro del nostro pianeta.