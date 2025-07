Le Campagne per la Miglior Attrice Non Protagonista agli Oscar 2026 sono già entrate nel vivo, con gli Studi che attendono i feedback di Venezia e Toronto per definire le strategie. È per questo che nomi come Emma Stone, Emily Blunt e Rebecca Ferguson sono al momento in bilico tra la categoria protagonista e supporter.

Attualmente, tra le candidate più solide e già in piena "campagna", spiccano attrici che rappresentano "comeback" narrativi, scelte di casting riuscite e strategie ben avviate: Elle Fanning in Sentimental Value si distingue come la "quiet standout" dell'autunno, con una performance che cresce in intensità, Ariana Grande in Wicked: For Good beneficia di una "second chance recognition", offrendo un ruolo più profondo e con il supporto di Universal che mira a unire emozione pop e prestigio, Jennifer Lopez in Kiss of the Spider Woman è la "conversation starter" ideale: una diva eccentrica e vulnerabile, pensata per lasciare il segno, Ayo Edebiri in After the Hunt interpreta un "smart character role" dalla scrittura incisiva; se il film di Guadagnino avrà successo, lei potrebbe essere la rivelazione.

La lista include anche voci internazionali come la giapponese Mari Yamamoto (Rental Family) e la norvegese Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), a conferma di un'Academy sempre più globale e inclusiva, attenta a performance in lingua originale.

Questa stagione si preannuncia ricca di evoluzioni e strategie, con personaggi complessi, riscoperte artistiche e campagne che dovranno essere definite con cura. È un gioco di equilibri dove la visibilità non sempre determina la categoria, ma è fondamentale la narrazione che si costruisce attorno a ogni candidatura.