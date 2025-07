La corsa per la Miglior Regia agli Oscar 2026 si preannuncia la più “auteur-driven” degli ultimi anni — con un mix di ritorni importanti e nuove sensibilità internazionali. I primi 6 nomi sono già nella corsia veloce. Tutti con uno stile ben definito, distribuzioni solide e campagne in partenza.

Joachim Trier (Sentimental Value) guida la corsa con un progetto personale molto apprezzato a Cannes. Ryan Coogler (Sinners) è trainato dalla sua capacità di unire successo e contenuto. Yorgos Lanthimos (Bugonia) porta la sua regia off-kilter in una stagione dove l'audacia formale può fare la differenza. Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) si conferma maestro del minimalismo espressivo. Luca Guadagnino (After The Hunt) mescola noir urbano e tensione emotiva. Jafar Panahi (It Was Just an Accident) continua la sua battaglia artistica contro la censura.



Le registe non sono assenti, anzi: curiosità, le tre più forti candidate provengono tutte dall’Asia e portano una visione intima e sensibile che l’Academy ha premiato negli ultimi anni: Céline Song (canadese, nata in Corea del Sud), Hikari (giapponese), Chloé Zhao (cinese).

In una stagione in cui il Miglior film potrebbe arrivare da una varietà di generi e provenienze, la Regia resta una categoria fortemente selettiva e rappresentativa della direzione culturale dell’Academy.