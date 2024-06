CASALMORANO: il 29 giugno, dalle 19.30 in poi, il Gipsy Beach a Santo Stefano di Casalmorano (CR) si trasformerà in una pista da ballo mozzafiato per una serata all'insegna della musica e del ballo liscio! Daniele Tarantino e Lia vi faranno ballare al ritmo delle loro coinvolgenti melodie. Con soli 5 euro potrete unirvi a questa festa imperdibile!

L'evento è organizzato da Face Management Spettacoli, noti per la loro professionalità. Con la loro esperienza, vi garantiranno una serata ben curata e divertente. La location accogliente del Gipsy Beach renderà l'atmosfera ancora più magica!

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione di ballare e divertirvi in compagnia di amici e familiari! Vi aspettiamo numerosi per una serata indimenticabile!

Per maggiori informazioni, contattate il 342 0954300.