Stefano Venier, AD di Snam: “In uno scenario che permane fragile e complesso, con questa operazione aggiungiamo un importante tassello al percorso intrapreso per rafforzare l’approccio sistemico alla sicurezza energetica del Paese”.



Stefano Venier: Snam perfeziona l’acquisizione di Edison Stoccaggio

L’AD Stefano Venier sottolinea il traguardo anche su LinkedIn: “Dopo mesi di intenso lavoro per completare tutti gli adempimenti necessari all’acquisizione di Edison Stoccaggio, oggi inizia ufficialmente il viaggio di Stogit Adriatica all’interno del Gruppo Snam”. Il perfezionamento dell’operazione è stato annunciato lo scorso 4 marzo: con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Edison Stoccaggio, per un controvalore di circa 565 milioni di euro comprensivo degli aggiustamenti previsti dal contratto di compravendita e della ticking fee, la capacità complessiva di stoccaggio in capo a Snam salirà a circa 18 miliardi di metri cubi, di cui 4,6 di riserva strategica, pari a oltre il 17% della capacità europea. Numeri che ne consolidano la posizione di leadership nel settore a livello continentale. “In uno scenario che permane fragile e complesso, con questa operazione aggiungiamo un importante tassello al percorso intrapreso per rafforzare l’approccio sistemico alla sicurezza energetica del Paese. Con le altre iniziative che ci vedono fortemente impegnati, l’obiettivo è quello di dotare il sistema italiano ed europeo degli ulteriori elementi di solidità e sicurezza che sono necessari per un migliore equilibrio del mercato e una maggiore competitività”, ha commentato in merito l’AD Stefano Venier.



Stefano Venier: a tutti i nuovi colleghi e a tutte le nuove colleghe do il mio più sincero benvenuto in Snam

“Chi entra oggi in Snam scoprirà presto, come è accaduto anche a me, la ricchezza di competenze, passione e storia che si respira qui”, scrive su LinkedIn Stefano Venier: parole che lasciano trasparire la soddisfazione dell’AD per il nuovo viaggio intrapreso con Stogit Adriatica. “Snam è una forza gentile, che da oltre 80 anni garantisce l’energia necessaria a famiglie, imprese e attività essenziali, coniugando affidabilità, responsabilità. Ma è anche visione: lavoriamo per abilitare la transizione energetica e costruire un’infrastruttura pan-europea multimolecola, facendo leva su sostenibilità e innovazione”, evidenzia Stefano Venier ribadendo che “le persone sono il cuore della nostra azienda”. Nel dare quindi il benvenuto a tutte le nuove colleghe e a tutti i nuovi colleghi, l’AD si dice certo che “gli asset e l’esperienza che i professionisti di Snam portano con sé saranno determinanti per continuare a contribuire alla sicurezza energetica italiana ed europea, garantendo al sistema la flessibilità necessaria per affrontare ogni sfida”.