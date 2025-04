Un viaggio tra synth, chitarre luminose e atmosfere brit per una nuova fase della band

Dopo sei anni dall'ultimo EP “Altrametà”, Il Diavolo & l'Acqua Santa torna con “Veronica”, un brano inedito che anticipa l’uscita del nuovo disco, previsto per la primavera, edito da Lift Records e distribuito da The Orchard Music (Sony Group). Il singolo è disponibile dal 20 marzo sulle principali piattaforme digitali e dal 21 marzo è in rotazione nelle radio nazionali. Registrata tra gli Appennini marchigiani e le Officine Meccaniche di Milano, lo storico studio di Mauro Pagani, “Veronica” si presenta come un pezzo pop che unisce synth e chitarre luminose, alternando strofe intime a ritornelli memorabili. Ma “Veronica”non è solo un nome: è una voce che risponde, un pensiero che risuona nella testa, un'eco che distrae e coinvolge. Il brano segna un’evoluzione sonora per la band, che si muove tra atmosfere brit e sonorità pop contemporanee, restando fedele alla propria anima rock’n’roll. Con “Veronica”, Il Diavolo & l'Acqua Santa conferma la propria capacità di rinnovarsi senza perdere l'energia e la passione che da sempre caratterizzano la loro musica.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/14VHYexNMg51yLZJPOw2hT?si=Jj0yl_PaQJ2oWsmxMCh0NA

Attiva dal 2010, la band ha costruito un percorso fatto di concerti esplosivi e produzioni originali, alternando rock’n’roll, itpop, surf, latin e swing. Dopo l’album di cover del 2014 e il successo di “Sono un fetente ma mi piace da morir” nel 2015, il gruppo ha calcato palchi importanti tra Italia e Germania. Con “The Italian Job” e “Altrametà” ha saputo contaminare il proprio sound con nuove influenze. Nel 2020, la band si reinventa con Music is All (You Need) e intraprende nuovi tour, tra cui il Tour of Love del 2022, portando in giro per l’Italia un messaggio di pace e solidarietà. Nel 2023, arriva il Burning Love Tour, un ritorno alle radici rock'n'roll e nel 2024 il The Havana Summer Tour porta la propria performance in un viaggio musicale tra le sonorità cubane. Nel 2025, la band è pronta a partire con il “Supersonic Tour”, portando in scena un mix di rock’n’roll e britpop, mentre “Veronica” inaugura una nuova fase musicale. Per scoprirla dal vivo e seguire la loro avventura, Il Diavolo & l'Acqua Santa vi aspetta sui social e sui palchi di tutta Italia.

“Veronica abita già nella tua testa!” Il Diavolo & l’Acqua Santa

Chi sono i Diavoli?

Thomas Reggiani (voce e chitarra)

Diego Brancaccio (pianoforte e tastiere)

Manuel Benedetti (basso e contrabbasso)

Alessandro Mazzoli (batteria e percussioni)

Hyperlink: bit.ly/ildiavoloelacquasanta