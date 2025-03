Il giovane rapper italo-palestinese sorprende con un singolo trap/pop che unisce ritmo travolgente e un testo introspettivo puntando a conquistare il pubblico

“Puta”, il nuovo singolo di CR.VR, è un’esplosione di energia e autenticità. Pubblicato a settembre 2024 e in promozione nazionale nelle radio dal 5 marzo 2025, il brano combina sapientemente elementi trap e pop, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica. Il ritmo vivace, sostenuto da un pianoforte prominente e bassi potenti, accompagna la voce sicura del giovane rapper, capace di alternare con naturalezza momenti melodici e barre più incisive.

CR.VR, artista italo-palestinese con una visione chiara e ambiziosa, sta rapidamente conquistando l’attenzione grazie a uno stile unico, caratterizzato da suoni minimalisti e testi profondi. La sua capacità di trasmettere emozioni autentiche attraverso racconti personali e riflessioni universali emerge con forza in “Puta”, confermando il suo talento nel mescolare diversi sottogeneri del rap senza perdere coerenza.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5x9fPqsthZZyB9NUFgam91?si=cc6a8852a47f48ca

Con questo singolo CR.VR non solo mostra una notevole maturità artistica, ma anche una naturale predisposizione per melodie che restano in testa, grazie a un ritornello potente. La produzione di Stefano Galli curata e l’attenzione ai dettagli rendono “Puta” un brano capace di distinguersi nella discografia contemporanea, confermando CR.VR come una delle promesse più interessanti nel panorama musicale underground italiano.

Instagram: https://www.instagram.com/criiscuvr_48?igsh=b2Jhbjc4bzFsMDk2&utm_source=qr

TikTok: https://www.tiktok.com/@cr.vr48?_t=ZN-8trVL3LPU74&_r=1