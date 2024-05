Finalmente, per la prima volta da tempo, in Formula 1 Verstappen non ha vinto un gran premio non ritirandosi da una gara. A Miami è stata la McLaren di Lando Norris a tagliare per prima il traguardo. Il pilota olandese della Red Bull si è dovuto così accontentare della seconda piazza, seguito dalla Ferrari di Leclerc. Sainz, con l'altra vettura di Maranello, è arrivato quarto, ma dopo la gara gli è stata assurdamente comminata una penalità di 5 secondi (e un punto sulla patente) per un sorpasso più che onesto su Piastri (McLaren), dopo esser stato penalizzato in precedenza sia dallo stesso pilota australiano che dall'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che grazie alla decisione della giuria gli ha soffiato la posizione.

Che cosa è accaduto.

Leclerc, terzo, è stato fermato al giro 19 per sostituire le gomme medie con le hard, consentendogli di effettuare l’undercut su Oscar Piastri che in pista lo aveva superato alla quinta tornata. Il monegasco avrebbe anche potuto confermare la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Max Verstappen se non fosse stato per la Safety Car innescata dall’incidente avvenuto tra Kevin Magnussen e Logan Sargeant al giro 28. Di questo episodio ha potuto approfittare solo Lando Norris, che non si era ancora fermato per il proprio cambio gomme e si è così ritrovato in testa portando a casa la sua prima vittoria in Formula 1. Una vittoria non certo casuale, propiziata dalle migliorie portate a Miami dalla scuderia McLaren.

Sfortunato Sainz che aveva effettuato il suo pit stop al giro precedente la messa in pista della Safety, rientrando quinto alle spalle di Piastri. Lo spagnolo non era stato fortunato nemmeno al via, quando aveva azzeccato una bella partenza ma era stato costretto ad allargare la traiettoria per lasciare spazio a un Sergio Perez che aveva completamente sbagliato la staccata per la prima curva. Alla ripartenza Carlos ha ingaggiato uno spettacolare duello con Piastri, superandolo al giro 40 in curva 17 e salendo così in quarta posizione (la giuria, come accennato in precedenza, lo ha poi penalizzato). L’ultimo terzo di gara non ha riservato sorprese.

Nel mondiale piloti, Verstappen ha 136 punti, Perez 103, Leclerc 98, Norris 83. Nel mondiale costruttori Red Bull ha 239 punti, Ferrari 187.

Questo il commento alla gara di Fred Vasseur, Team Principal Ferrari:

"Prima di tutto voglio congratularmi con Lando e con McLaren: questa è la prima vittoria di un pilota molto amato nel paddock, siamo contenti per lui e per tutto il mondo della Formula 1. La nostra è stata una buona gara nella quale siamo riusciti a stare vicini a Max (Verstappen) per tutta la durata del Gran Premio. Abbiamo avuto poca fortuna con Carlos in occasione della Safety Car, ma è andata così e dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi di questo weekend che ci ha visto sempre competitivi.La gara di Charles è stata senza particolari inconvenienti. Carlos invece non ha colto i frutti di una partenza che è stata ottima prima di essere rallentato dall’errore di Perez in curva 1 in seguito al quale ha perduto due posizioni nello spazio di due curve, e questo ha avuto un peso determinante in una gara in cui i sorpassi sono stati difficili. Comunque è riuscito a mantenere un ritmo molto buono e ha potuto recuperare nel finale.Nei prossimi giorni ci aspetta tanto lavoro a Maranello per puntare a un risultato ancora migliore a Imola, dove correremo fra due weekend e dove negli ultimi anni si sono viste gare davvero emozionanti".

Il GP di Imola si disputerà tra due settimane.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1787376753247223910/photo/1