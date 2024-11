6,2 Km, 50 giri, 17 curve, (praticamente) quattro rettilinei, 2 zone DRS... confermate, pertanto, anche nel 2024 le caratteristiche del circuito cittadino del GP di Las Vegas, dove si correrà in notturna il terzultimo appuntamento della stagione di Formula 1.

La velocità è la caratteristica principale del tracciato, con le vetture che toccano media pari a 240 km/h sul giro, da percorrersi in senso antiorario. Il numero delle curve, addirittura 17, può ingannare: quasi la metà, infatti, sono da considerarsi parte integrante dei rettilenei.

Il giro inizia con una breve accelerazione fino a curva 1 — uno stretto tornante a sinistra che offre opportunità cruciali di sorpasso — seguito da una sezione di pista altrettanto stretta e tortuosa. Le vetture sfrecciano quindi lungo uno dei due lunghi rettilinei prima di frenare a fondo per curva 5 e affrontare la lenta chicane di curva 7, che introduce poi all’ultimo tornante stretto a sinistra. Da quel momento in poi è tutta una questione di coraggio e velocità. Quasi a pieno gas, le vetture accelerano attraverso curva 10, leggermente angolata, e affrontano la 12, stretta a sinistra, che le porta sul rettilineo di 1,9 km, "The Strip", dove i piloti raggiungono velocità superiori a 350 km/h prima di frenare bruscamente per infilarsi nella esse formata dalle curve 14-15-16 e poi lanciarsi nel rettilineo finale leggermente in curva.

Lo scorso anno, la gara se la aggiudicò Verstappen, ma Leclerc, con la Ferrari, si piazzò sul secondo gradino del podio a poco più di 2" di distacco.

Nonostante si corra nel deserto, le previsioni annunciano una temperatura dell'asfalto che non dovrebbe superare i 15 gradi (come nei test invernali in Europa).

Che cosa si dice in casa Ferrari? Questo il commento del team principal Frédéric Vasseur:

"Inizia il rush finale di questa stagione intensissima con l’ultima tripletta: tre gare in notturna e in ambiente desertico. Il prossimo Gran Premio ci vedrà in scena a Las Vegas, dove ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte delle quali a novanta gradi. Le insidie tuttavia non mancheranno, a cominciare dalle temperature, che si attendono molto basse la notte: riuscire a mettere le gomme nella giusta finestra di esercizio, sia per la qualifica che per la gara, sarà dunque particolarmente cruciale. Ci aspettiamo un grande spettacolo da questa seconda edizione del Gran Premio per bissare e migliorare quello dell’edizione inaugurale e portare ancora più attenzione sulla Formula 1. Dal canto nostro daremo il massimo per essere tra i protagonisti: l’anno scorso abbiamo lottato per la vittoria e quest’anno sappiamo di avere il potenziale per fare di nuovo bene, a patto di curare al massimo ogni dettaglio. Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai. Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica Costruttori.".





Questo il calendario del GP di Las Vegas 2024 :

Venerdì 22 novembre

ore 03.30 - 04:30 Practice 1

ore 07.00 - 08:00 Practice 2

Sabato 23 novembre

ore 03.30 - 04:30 Practice 3

ore 07.00 - 08:00 Qualifiche

Domenica 24 novembre

Ore 07.00 Gara