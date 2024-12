Non una grande giornata per le Ferrari nelle qualifiche sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi 2024.

Dopo che Max Verstappen (Red Bull) aveva stabilito un ottimo tempo portandosi davanti a tutti in Q3, è stato poi Lando Norris (McLaren) a prendersi la pole nel secondo tentativo con il tempo di 1:22.595, facendo meglio di 2 decimi rispetto al compagno di squadra Piastri.

Terza la Ferrari di Carlos Sainz, a soli 20 millesimi dalla prima fila, mancata per un errore all'ultima curva. Bene la Haas con il quarto tempo di Nico Hulkenberg, che ha preceduto Verstappen che nel secondo tentativo non è riuscito a migliorarsi e domani, pertanto, sarà costretto a partire soltanto dalla terza fila, affiancato da Gasly con una Alpine in grande spolvero in questo finale di stagione.

Completano la top ten George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Kick Sauber) e Sergio Perez (Red Bull).

E la Ferrari di Leclerc?

In Q2, le rosse avevano stabilito i migliori tempi, ma quello del monegasco è stato cancellato per mancato rispetto dei limiti della pista in curva 1. Quindi, non avendo superato il taglio avendo fatto registrare solo il 14° tempo e avendo da scontare 10 posizioni per la penalità ricevuta per la sostituzione delle batterie, Leclerc partirà dalla penultima casella della griglia.

Non è andata bene neppure al suo prossimo compagno di squadra nel 2025, Lewis Hamilton, che è stato eliminato in Q1, dove si è classificato 18°, dopo che un paletto segnapista, urtato poco prima da Magnussen, è finito sotto la sua vettura.

"Logicamente c'è un umore un po' diverso ai due lati del garage", ha commentato il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur. "Carlos ha disputato un'ottima qualifica e senza un errore nell'ultima curva avrebbe ottenuto la prima fila, ma non cambia tantissimo nel suo caso. Per quanto concerne Charles, anche nello scenario migliore sarebbe stato undicesimo. Poi è andato oltre i limiti della pista in curva 1 di pochi centimetri e gli è stato tolto il tempo. È stato un week end da subito in salita. Cambiare il motore? Vedremo, non abbiamo un grande guadagno, ma decideremo domani. Sainz proverà a lottare con la McLaren, mentre con Leclerc faremo una strategia un po' diversa. La cosa importante è ottenere più punti che possiamo. Poi faremo i conti".