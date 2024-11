Lando Norris ha conquistato la pole position della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2024, penultimo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha dominato le qualifiche del venerdì sulla pista di Lusail, confermando le aspettative che davano favorita la scuderia di Woking sul circuito qatariota. Il risultato per McLaren è ulteriormente impreziosito - in chiave mondiale costruttori - dal terzo posto di Oscar Piastri.

Se la McLaren, grazie alle prestazioni della sua MCL38, si pone in una posizione di forza per consolidare il vantaggio in classifica sulla Ferrari, la scuderia di Maranello non è certo alle corde. Carlos Sainz e Charles Leclerc partiranno rispettivamente dalla quarta e quinta posizione con un distacco di poco inferiore ai 3 decimi, dietro la Mercedes di George Russell, che ha chiuso al secondo posto dopo la vittoria nel GP di Las Vegas.

In Q1 tutti i piloti sono scesi in pista con gomme medie, come previsto dal regolamento, e Lando Norris ha subito impressionato con un giro strepitoso in 1:21.356, rifilando mezzo secondo a Carlos Sainz e oltre 6 decimi a George Russell e Max Verstappen. La sessione ha riservato sorprese con l'eliminazione di Sergio Perez, fuori per soli 13 millesimi insieme a Tsunoda (Racing Bulls), Ocon (Alpine), Zhou (Sauber) e Colapinto (Williams).

Anche nel Q2, obbligatorio l'utilizzo delle gomme medie. Norris ha continuato a dettare il passo fermando il cronometro a 1:21.231, con 2,5 decim di margine su Russell e tre su Piastri. Le Ferrari hanno fatto registrare il sesto e settimo tempo, rispettivamente, Sainz e Leclerc, con quasi 6 decimi di ritardo dalla vetta. Esclusi dalla top 10 Alonso (11°), Albon (12°), Bottas (13°), Stroll (14°) e Magnussen (15°).

Nel Q3, con la possibilità di utilizzare le gomme morbide, Lando Norris ha confermato la sua superiorità, siglando il miglior tempo in 1:21.012, prendendosi così la pole position, anche se per soli 63 millesimi, sulla Mercedes di George Russell. Oscar Piastri ha chiuso terzo, precedendo le Ferrari di Sainz e Leclerc, che hanno avuto la meglio su Max Verstappen, relegato al sesto posto. Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà settimo, mentre Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas) e Liam Lawson (RB), cui è stato annullato il settimo tempo per aver superato il limite del tracciato, chiudono la top ten.

Sabato, la gara Sprint prenderà il via alle 15:00, mentre le qualifiche per il gran premio si disputeranno a partire dalle 19:00.