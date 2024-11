Oscar Piastri ha conquistato la vittoria nella Sprint del Gran Premio del Qatar, in una gara caratterizzata dalla strategia orchestrata dal team McLaren. Dopo essere stato in testa fin dall'inizio Lando Norris, prima di tagliare il traguardo del 19° e ultimo giro, ha ceduto la posizione al compagno di squadra regalandogli così la vittoria. Una decisione da interpretare come una sorta di "restituzione del favore" fatto in quel caso da Piastri in Brasile, nella Sprint del GP di San Paolo.

Piastri, che comunque ha dimostrato ancora una volta il suo talento battagliando a lungo con la Mercedes di Russell per mantenere la seconda posizione, ha così ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nella Sprint del Qatar, bissando il successo ottenuto sul tracciato di Lusail lo scorso anno.

La gara ha registrato una lotta serrata tra Piastri e Russell, dopo che l'inglese si era visto superare durante il primo giro. Piastri è riuscito però a tener duro ogni volta che Russell ha cercato di superarlo. Poi, per disinnescare le velleità della Mercedes, dal muretto hanno chiesto a Norris di dare il DRS al compagno di squadra che, in tal modo è riuscito a mantenere senza troppi patemi il secondo posto per la seconda parte della gara, costringendo l'inglese ad accontentarsi della terza piazza.

La Ferrari di Carlos Sainz ha concluso la gara al quarto posto, seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc, che ha regalato spettacolo in una battaglia serrata con Lewis Hamilton per riprendersi la posizione che quello che sarà il suo compagno di squadra nel 2025 gli aveva soffiato dopo le prime curve. Così, il sette volte campione del mondo, si è dovuto accontentare del sesto posto.

A punti sono andati anche Nico Hulkenberg, Haas, settimo, e Max Verstappen, Red Bull, ottavo, in una gara sottotono rispetto agli standard del campione olandese.

La doppietta odierna rappresenta un ulteriore passo avanti per McLaren, che si conferma sempre più competitiva in un campionato dominato da Red Bull, ma con spazi interessanti per gli altri team nelle gare Sprint e nelle classifiche costruttori e piloti.

Con questo risultato, la McLaren si porta a quota 623 nel mondiale costruttori, aumentando a 30 punti il margine di vantaggio su Ferrari nella lotta al titolo.

Alle ore 19:00 è previsto l'inizio delle qualifiche per il gran premio di domenica.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1862882529730236461/photo/1