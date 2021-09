Manca sempre meno, inizia la fase calda della campagna elettorale ed iniziano ad essere note le liste dei consiglieri che supporteranno i presidenti e che cercheranno un posto nell'aula consiliare del X Municipio.

Fa notizia la lista del Movimento 5 Stelle, dove da tempo circolavano voci di un cambio al vertice per lo scettro del presidente, di un susseguirsi di voci che alla fine ha confermato l'indiscrezione iniziale: sarà Alessandro Ieva il candidato presidente del Movimento 5 Stelle.

Nulla di strano, se non il fatto che Giuliana Di Pillo attuale Presidente del Municipio farà così un passo indietro, sarà infatti Capolista come "semplice" consigliere municipale.

In molti si stanno chiedendo da diversi giorni da chi e come è maturata questa scelta, se sia stata lei stessa a non accettare il secondo eventuale incarico, o se qualcuno dai vertici abbia deciso che fosse opportuno cambiare, fatto sta che ad oggi i dubbi restano e in molti si chiedono se questa scelta sia una bocciatura per la Di Pillo, dopo un triennio spesso contestato o se sia una tattica elettorale da tempo programmata.

La squadra Pentastellata al X Municipio vede anche venir meno Antonino Di Giovanni (ex capogruppo del movimento) e Germana Paoletti (ex assessore alla scuola ed ai servizi sociali) che tentano però il salto al Campidoglio.

Ad ogni promozione corrisponde una retrocessione. Sarà infatti Nello Angelucci (ex consigliere comunale ) dimessosi recentemente dall'incarico a prendere posto nella lista dei consiglieri municipali.

Una candidatura già "chiacchierata" quella di Nello Angelucci che insieme all'altro candidato Stellin Giovanni hanno attirato su di sé dubbi e perplessità.

I due difatti non molto tempo fa, hanno aderito e partecipato al bando di assegnazione di alcuni locali commerciali indetto dal comune di Roma nell'ambito della riqualificazione di un quadrante a sud di Acilia, risultando primi in graduatoria per l'assegnazione di diversi locali e quindi prossimi (salvo colpi di scena) all'assegnazione effettiva dei suddetti.

Nessuno fino ad ora ha messo in dubbio la trasparenza ed il regolare svolgimento del suddetto bando, a livello etico però per molti sarebbe stato opportuno che entrambi non vi partecipassero per non sollevare nessun tipo di polemica, specie in prossimità delle elezioni.

Si aggiungono alla lista dei candidati Claudio Bollini (ex assessore ai lavori pubblici) e Silvana Denicolò (Cultura e Sport), mentre si ripresentano i consiglieri uscenti D’Alessio, Allegrini, Vitolo, Presta, Cotti Zelati e Laici.

Rinunciano all'incarico gli ex consiglieri uscenti Guerreschi, Manuelli, Mattei, Nasetti, Prossomariti e Sarazzi.

La squadra è al completo, il tempo ed il segreto delle urne diranno poi se il cambio al vertice ha funzionato o se la bocciatura oltre che dai vertici del Movimento avverrà anche da parte dei cittadini.